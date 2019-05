J-Ax, il nuovo singolo è “Timberland pro”: il testo

Si intitola “Timberland pro” il nuovo singolo di J-Ax, pubblicato dal rapper milanese a pochi giorni dall’inizio del tour con dj Jad, vale a dire con l’altra metà degli Articolo 31. Il brano è il quarto uscito dopo la fine del sodalizio con il collega Fedez. Il primo pezzo era dedicato al figlio Nickolas e si intitolava “Tutto tua madre”: la sua uscita era stata accompagnata dalla pubblicazione del videoclip ufficiale. Il secondo, “Un’altra volta da rischiare”, era stato inciso insieme a Ermal Meta. L’ultimo brano, “Acqua su marte” ha visto invece il featuring con il rapper Tormento. Quindi era seguita la residency all’Alcatraz di Milano, con ospite dj Jad, e poi l’inaspettato annuncio della tournée degli Articolo 31, di nuovo insieme dopo anni di pausa.

J-Ax: il testo di “Timberland pro”

“Timberland pro” dovrebbe essere il primo brano estratto dal nuovo album di inediti di J-Ax, la cui uscita è prevista entro la fine dell’anno. «Ho scritto un pezzo anticonformista, fuori mercato e per vecchi come me» ha spiegato lo stesso artista milanese. Il testo di “Timberland pro”, il nuovo singolo di J-Ax:

Ho comprato queste scarpe in un negozio d’armi da fuoco

Non le vendono nelle boutique in Duomo

Hanno la punta d’acciaio ed un albero sul logo

Vanno bene sia al lavoro che a legnare dentro il pogo

Ho schivato il lavoro al call center

Ho trollato jet set e trend setter

Ho lo zippo dentro a una fondina in pelle

Ho fatto i like per bruciare quelle come Kylie Jenner

Negli USA ho amici redneck



Ho sparato nel deserto in Arizona con un AK47

Ho il mio nome sull’erba legale più potente

Ho più o meno cimette nel mio piumino Ciesse

Ho la cazzimma da quando la Timba aveva suola Vibram

Ho il solo disco dei Black Sabbath con Ian Gillan

Ho citazioni vintage fuori dalla mischia



Usa Google o va’ fuori dalla minchia

Degli sbarbati me ne sbatto ho un contratto con la Sony

Che anche se non gioco incasso

Come Ronaldo giovane per finta non penso

Sono un artista per tutta la famiglia Manson

Il mio testo sul diario di tuo figlio ce l’ho

I fan con la maglia dei Sex Pistols ce l’ho

Le Jordan le mettevo quando tu calzavi Chicco

Il vero status symbol è Timberland Pro

E io ce l’ho e tu non ce l’hai

E io ce l’ho e tu non ce l’hai



Schiaccio le tue Birkenstock con le Timberland Pro

E tu non ce l’hai e io ce l’ho

La società ci impone i suoi canoni di bellezza ho la resilienza

Di chi ha imparato a farne senza

Ed è chiuso in fabbrica però la spugna non la getta

E suona la chitarra anche se ha perso un dito nella pressa

Ho la libreria che è l’incubo di un intellettuale

Perché ho letto il Capitale ma ho anche fatto il capitale



Ho Fangoria e Zero Calcare, non smette di giocare

Chi invecchia, ma invecchia chi smette di giocare

Ho l’amore delle milf e l’odio di mamme leghiste

Ho un amico Tunisino che si fa le loro figlie

E se carta canta in banca ho carta business

Ho il platino fatto quest’anno e quello del ’95

Il mio testo sul diario di tuo figlio ce l’ho

I fan con la maglia dei Sex Pistols ce l’ho

Le Jordan le mettevo quando tu calzavi Chicco



Il vero status symbol è Timberland Pro

E io ce l’ho e tu non ce l’hai

E io ce l’ho e tu non ce l’hai

Schiaccio le tue Birkenstock con le Timberland Pro

E tu non ce l’hai e io ce l’ho



Ho preso tutti per il culo non ho mai comprato un Rolex

In Italia il sarcasmo non si usa come il goldone

Non ho niente da dimostrare ne da compensare

Quindi non ho il Lamborghini perché c’ho il cazzo normale

Ho ignorato analfabeti che mi prendono alla lettera

Ho spaccato anche alla tele come i Griffin mica Letterman

E ho riso di ogni recensione pessima

Perché ho gente coi miei testi tatuati sulla vertebra



Ho Cochi e Renato che mi danno il cinque

Dall’alto ho Jannacci che mi osserva ed annuisce

Ho l’abitudine di realizzare roba che qui non esiste

Ho fatto il rock ‘n’ roll con due piatti e un mixer

Nato alla luce sotto la Madonnina

Non ho paura del buio perché soltanto lì capisci chi ti stima

Non ho solo fatto fortuna ho battuto la mia sfiga

Che colpiva aveva con quattro braccia come Shiva



Ho le foto di mio nonno sporco di carbone

Con trattore e carabina mentre mira al dittatore

Su di me fanno tendenza anche le scarpe da operai

Passano le mode lo stile invece mai

E io ce l’ho e tu non ce l’hai

E io ce l’ho e tu non ce l’hai

Schiaccio le tue Birkenstock con le Timberland Pro

E tu non ce l’hai e io ce l’ho



Cago in testa a tutti perché vivo in aria

Quindi suca

Il mio testo sul diario di tuo figlio ce l’ho

I fan con la maglia dei Sex Pistols ce l’ho

Le Jordan le mettevo quando tu calzavi Chicco

Il vero status symbol è Timberland Pro

Il tour degli Articolo 31

Il singolo “Timberland pro” sarà con ogni probabilità inserito nella scaletta della tournée degli Articolo 31, al via il 29 giugno da Bologna, all’interno del cartellone del Bologna Sonic Park, e con l’ultima data in programma per il 14 settembre a Mondovì, in Provincia di Cuneo, nel corso del Wake Up Music Festival. I biglietti per tutti i concerti sono da settimane in vendita sul sito di TicketOne e presso tutti i punti vendita autorizzati. Le date del tour 2019 degli Articolo 31: