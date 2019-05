J-Ax, il nuovo singolo è "Timberland Pro”

Quando mancano poche settimane alla partenza del tour con Dj Jad, J-Ax sforna un nuovo singolo dal titolo “Timberland Pro”. Dopo la parentesi del progetto con Fedez, il rapper milanese era già tornato in radio con il pezzo dedicato al figlio Nickolas intitolato “Tutto tua madre”, prima di dare il via alla residency al Fabrique con Dj Jad per una reunion acclamatissima degli Articolo 31 in occasione dei suoi 25 anni di carriera. Un rapporto che è sembrato rinato dopo la nascita del primogenito del rapper avuto dalla moglie Elaina Cocker, e che sfocerà nei nuovi concerti previsti in estate. Nel nuovo brano, che fa da apripista al disco previsto per fine anno, J-Ax torna invece al rap’n’roll puro per un omaggio agli anni ’90, come fa intuire lo stesso titolo che cita il noto marchio di scarpe dei paninari: «Ho scritto un pezzo anticonformista, fuori mercato e per vecchi come me», ha spiegato con la sua solita ironia il rapper, che in questi giorni è in studio per mettere insieme tutto il materiale per il nuovo disco. Poco si sa però sui contenuti e sulle possibili collaborazioni, ma sicuramente non mancheranno, come dimostra anche il recente duetto con Chiara Gallazzo in “Pioggia Viola”. Nel frattempo su Instagram, sottolineando che «il pericolo è il suo mestiere», J-Ax ha raccontato un incidente avuto mentre girava un videoclip:” Mi sono ribaltato col quad, gli invidiosi diranno Photoshop, ma è successo davvero”. A quanto pare, sulla spiaggia di Ostia, e per fortuna senza gravi conseguenze nonostante lo spavento.

Tanti progetti e il tour estivo

Incidenti di percorso a parte, è un momento particolarmente creativo e frenetico per il rapper milanese. Dopo le canzoni del disco con Fedez “Comunisti col Rolex”, il duetto con Tormento “Acqua su Marte” e la reunion con gli Articolo 31, arriverà il ruolo di presidente di giuria nel nuovo show musicale “All Together Now” al fianco di Michelle Hunziker. La forte sintonia tra i due ha dato vita anche a un video parodia di cui J-Ax è stato direttore artistico e produttore musicale, e che vede la showgirl nei panni di una “trap queen”: “Michkere”. Per quanto interessante e ben confezionata si tratta solo di una trovata promozionale, nessuna velleità musicale di Michelle. Una piccola partentesi con la tv prima dell’inizio del tour estivo con Dj Jad, che partirà a fine giugno da Bologna e si concluderà a metà settembre a Mondovì, in provincia di Cuneo. I biglietti sono in prevendita su TicketoOne e in tutti i canali abilitati. Qui di seguito tutte le date previste al momento: