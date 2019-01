Articolo 31, J Ax sui social annuncia il ritorno sul palco nel 2019

Dopo le “prove generali” al Fabrique di Milano, finalmente è ufficiale: gli Articolo 31 porteranno la loro musica in giro per l’Italia anche nel 2019. A dare l’annuncio è stato proprio J-Ax, tramite i suoi social, che ha confermato anche la presenza di dj Jad.

Articolo 31, dopo 25 anni di nuovo insieme per altri live

Ci sono volute 10 date da sold-out al Fabrique di Milano, venticinque anni di onorata carriera e tanto entusiasmo per riunire gli Articolo 31, questa volta nel 2019. Conferma la notizia proprio J-Ax, che il 25 gennaio ha pubblicato sui social una dedica al suo lavoro e a tutti i suoi fan. L’artista ha scritto: «Le 10 date al Fabrique hanno cambiato la mia vita. Ho rivisto gli amici, i compagni, i fratelli con cui ho vissuto i 25 anni della mia carriera finalmente tutti assieme, sopra lo stesso palco, dopo tanti anni. E soprattutto ho visto la gioia nei vostri occhi: quelli di chi c’era ai tempi e ha potuto rivivere e ricantare le canzoni con cui sono cresciuti, e anche chi non ha mai potuto esserci e ha potuto assaporare questa emozione per la prima volta. La voglia di far parte di quelle serate è stata incredibile, come la delusione di chi non è potuto esserci. Per questo motivo, a grande richiesta, abbiamo deciso di continuare la festa iniziata al Fabrique e di portarla, così, nei più importanti festival italiani. Salteremo, e ci emozioneremo ancora una volta, festeggiando gli Articolo 31 e la mia musica. E ora non avrete più scuse per dire di non esserci stati».

Articolo 31 e J-Ax: i concerti dal vivo 2019

Si prospetta un anno intenso per J-Ax e la musica degli Articolo 31. Per il momento, il rapper di Cologno Monzese ha confermato la sua presenza il 9 giugno 2019 a Treviso, presso il Core Festival. I biglietti dell’evento sono già disponibili in prevendita sul circuito TicketOne. Il pacchetto Early Bird per accaparrarsi un posto unico, a prezzo intero, parte da 34,50 euro + 5,28 euro di diritti di prevendita.

Il programma del Core Festival si preannuncia ricchissimo di ospiti importanti, tra cui Måneskin, Calcutta, Salmo, Ghemon, Myss Keta, Gemitaiz, Emis Killa e moltissimi altri.

J-Ax, "Consigli a me stesso"

Poco prima di Natale, J-Ax è sbarcato anche in libreria con il suo nuovo libro, “Consigli a me stesso – I miei 2 centesimi”, disponibile dal 27 novembre. Tra le pagine, il rapper mette nero su bianco quanto appreso negli anni passati e dagli errori commessi, con l’obiettivo preciso di mettere la sua saggezza al servizio delle nuove generazioni.

Un’altra volta da rischiare

Di recente, J-Ax ha dominato le classifiche musicali nazionali grazie alla straordinaria collaborazione con Ermal Meta, il singolo “Un’altra volta da rischiare”. In rotazione radiofonica ormai dal 4 gennaio, il brano è uno dei grandi successi di inizio anno. Il video, rilasciato l’8 gennaio e diretto da Luca Tartaglia, ha superato 1 milione e 600 visualizzazioni. «Ho fatto una canzone con un fuoriclasse, J-Ax» ha ammesso il cantautore albanese sui social, «È una figata».