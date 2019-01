Core Festival 2019: anche J-Ax e gli Articolo 31

I tanti anni passati insieme, la reunion con i dieci sold-out in altrettante date al Fabrique di Milano: un’occasione solo per eseguire, ogni sera, dei brevi set insieme. Ora J-Ax e gli Articolo 31 hanno deciso di riprovarci definitivamente e completamente e lo fanno con un tour estivo, insieme, di cui a oggi è stata annunciata la sola prima data, in programma al neonato Core Festival 2019 di Treviso.



J-Ax e gli Articolo 31 al Core Festival 2019



Il concerto del rapper milanese insieme a Dj Jad (l’altra metà degli Articolo 31) è in programma per domenica 9 giugno 2019. Sarà questo quindi lo show che chiuderà la prima edizione del Core Festival 2019, il nuovo evento organizzato presso l’Area Dogana di Treviso, che prenderà il posto di quello che fino a un anno fa si chiamava Home Festival, dall’estate prossima organizzato al parco del San Giuliano di Mestre, in provincia di Venezia. Il concerto non è che la prima tappa di una tournée che porterà J-Ax e gli Articolo 31 sui palchi dei principali festival estivi italiani, ma di cui non sono ancora state svelate le altre date. I biglietti per questo primo live sono già in vendita sul sito di TicketOne e presso tutti i punti vendita autorizzati al prezzo di 34,50 euro. All’esaurimento del primo “slot” di biglietti disponibili, i nuovi tagliandi saranno venduti al prezzo di 34,50 euro + 5,28 euro di diritti di prevendita. Infine, chi acquisterà il biglietto direttamente alle casse del festival, il giorno dello show, dovrà pagare 45 euro. L’inizio del concerto è in programma per le 22:45.

Core Festival 2019: il programma



J-Ax e gli Articolo 31 sono attesi sul palco del Core Festival 2019 nella stessa sera in cui a esibirsi saranno anche i giovanissimi Måneskin, che proporranno davanti al pubblico trevigiano i brani estratti dal loro album d’esordio, “Il ballo della vita”. E poi ci sarà ancora rap, per il giorno conclusivo del Festival, con la musica di Emis Killa, pronto a presentare i pezzi estratti dal suo recente “Supereroe”. Oltre ai tre artisti, a esibirsi lo stesso giorno saranno anche il Duo Bucolico, Leo Pari and Friends, Davide Petrella, Nostromo, Fosco17 e Lee Odia.

Il Core Festival 2019 però prenderà il via già venerdì 7 giugno 2019. A inaugurare la prima edizione del Festival, tutto votato alla musica emergente, sarà Calcutta, impegnato con una data estiva del suo Evergreen Tour 2019. Attesi lo stesso giorno anche il rapper Ghemon, Myss Keta, i Pinguini Tattici Nucleari, Bruno Bellissimo, I miei migliori complimenti, Jolly Mare dj set, Auroro Borealo e Costiera.

Infine, headliner della serata di sabato 8 giugno sarà il rapper Salmo, pronto a far cantare il pubblico con i successi del suo album dei record, “Playlist”, da settimane in vetta alle classifiche di vendita italiane. Oltre a lui, sul palco salirà anche un altro dei rapper più amati del momento, Gemitaiz, e poi il trapper Achille Lauro. Infine, ci saranno anche Luché, Ketama126, i veneti Rumatera, gli Sxrrxwland, Dola e i Fuera.