Salmo, in estate concerti al Lucca Summer, al Collisioni e al Core Festival

L’appuntamento più imminente è il tour nei palasport, in programma nella primavera 2019. Intanto, però, Salmo ha annunciato le date del “Playlist Summer Tour”: la tournée estiva che comincerà il 12 luglio 2019 con il già annunciato concerto al Rock in Roma, a cui si aggiungono ora altri tre show in altrettanti festival: il Core Festival di Treviso, il Collisioni Festival di Barolo (CN) e il Lucca Summer Festival nell’omonima città toscana.

Salmo in concerto al Lucca Summer Festival: la data del concerto

Salmo sarà in scena al Lucca Summer Festival venerdì 19 luglio 2019. Il concerto è finora l’ultimo dei live annunciati per l’estate 2019 e seguirà lo show in programma il 12 luglio all’Ippodromo delle Capannelle di Roma, nel corso del festival “Rock in Roma”. I biglietti per il concerto potranno essere acquistati a partire dalle 11 di venerdì 25 gennaio sul sito di TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati. Il costo dei tagliandi è di 40 euro più 6 euro di diritti di prevendita.

Quello di Salmo sarà uno degli ultimi eventi in programma al Lucca Summer Festival 2019, al via il 28 giugno con lo show dei Take That. Tanti gli ospiti nel cartellone di questa edizione: il Maestro Ennio Morricone ed Elton John terranno gli ultimi concerti della loro carriera; poi sarà dato ampio spazio alla musica internazionale con i Toto, Macklemore, i Tears for Fears, i New Order, gli Elbow, Mark Knofpler, The Good, The Bad and The Queen, gli Scorpions e Sting; infine, la musica italiana sarà rappresentata da Francesco De Gregori con l’orchestra, Eros Ramazzotti, Anastasio e Gemitaiz.

Salmo al Collisioni Festival: la data del concerto

Il concerto di Salmo al Collisioni Festival, in provincia di Barolo, nelle Langhe, è in programma per sabato 6 luglio 2019: lo stesso giorno in cui a esibirsi saranno anche i Måneskin. Lo show si svolgerà in piazza Colbert e Salmo sarà l’headliner della serata. I biglietti per lo spettacolo saranno in vendita dalle 11 di venerdì 25 gennaio sul sito di TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati, al prezzo unico di 35 euro più 5,25 euro di diritti di prevendita. Oltre al concerto di Salmo, il Collisioni Festival ospiterà anche l’ex Oasis Liam Gallagher (il 4 luglio), i Thirty Seconds to Mars (il 7 luglio) Macklemore (il 10 luglio) e Thom Yorke (il 16 luglio).

Salmo sul palco del Core Festival: la data del concerto

Salmo sarà protagonista sul palco del neonato Core Festival di Treviso sabato 8 giugno 2019. Il concerto si terrà nell’Area della Dogana, con inizio dell’esibizione del rapper prevista per le 22.45. I biglietti per lo show sono già in vendita sul sito di TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati al prezzo di 34,50 euro. Chi desiderasse assistere a tutti i concerti del festival potrà acquistare l’abbonamento, disponibile al prezzo di 101,20. Il Core Festival si svolgerà dal 7 al 9 giugno 2019. Protagonisti sul palco nel corso dei tre giorni, oltre a Salmo, anche Calcutta, i Måneskin, Gemitaiz e Achille Lauro, solo per citare alcuni nomi.