Core Festival 2019, a Treviso anche i Måneskin

Il tour europeo, poi la lunga tournée nei club delle principali città italiane e, ora, l’annuncio di cinque nuovi concerti in estate, di cui uno al Core Festival di Treviso. È decisamente un periodo molto intenso per i Måneskin. Il tour continentale della band prenderà il via mercoledì 6 febbraio dal Razzamataz di Barcellona, per terminare il 28 febbraio e il primo marzo con la doppia data (la prima è sold out) al Palazzo dei Congressi di Lugano. Sono altri due gli show europei che hanno fatto registrare il tutto esaurito: anche i concerti in programma al Café de la Danse di Parigi sabato 9 febbraio e quello del 22 febbraio all’Oslo di Londra. Terminati i concerti fuori dai confini nazionali, non ci sarà nessuna pausa per la band: la leg italiana della tournée inizierà il 7 marzo dall’Estragon di Bologna, con l’ultimo concerto in programma il 10 aprile al Fabrique di Milano. Per un totale di diciotto concerti, capaci di far registrare il tutto esaurito.

Il concerto al Core Festival di Treviso

La data in programma al Core Festival di Treviso sarà la prima della tournée estiva dei Måneskin. Il gruppo è atteso in quello che fino all’estate 2018 era conosciuto come l’Home Festival domenica 9 giugno 2019. L’evento si terrà nell’Area Dogana. I biglietti per il concerto saranno in vendita dalle 14 di giovedì 21 gennaio sul sito di TicketOne. Oltre allo show dei Måneskin, il cartellone del festival prevede anche l’esibizione di Achille Lauro, in programma l’8 giugno 2019. Il Core Festival si terrà dal 7 al 9 giugno 2019 e, oltre ai tagliandi per le singole serate, è possibile acquistare un abbonamento che consente l’accesso ai concerti in tutti e tre i giorni. Il tagliando cumulativo – “Love Pass” – è disponibile sempre sul circuito TicketOne al prezzo di 101,20 euro. Chi acquisterà il “Love Pass”, oltre ad avere accesso alle esibizioni in tutti i giorni del festival, potrà ritirare anche un “Love Kit”, accedere alla terrazza vip per l’intera durata della manifestazione e consumare un free drink a serata. In alternativa, è possibile acquistare il biglietto relativo alla singola serata al prezzo di 34,50 euro.



I nuovi concerti dei Måneskin



Dopo il concerto al Core Festival, Damiano David & Co. sono attesi domenica 23 giugno alla Cavea dell’Auditorium di Roma. Il “giro di boa” della leg estiva del tour è in programma per sabato 6 luglio al Collisioni Festival, evento culturale (e non solo musicale) sulle Langhe, a Barolo, in provincia di Cuneo, dove i Måneskin sono attesi in piazza Colbert. Quindi, uno show al Lucca Summer Festival fissato per giovedì 19 luglio 2019, in piazza Napoleone. E, a concludere, ancora un live oltreconfine, in programma sabato 27 luglio 2019 al Castle on Air di Bellinzona (c/o Castelgrande).

I biglietti per i cinque concerti saranno disponibili sul sito di TicketOne dalle 11 di venerdì 25 gennaio, con l’eccezione dei tagliandi per la data di Treviso, che saranno in vendita già dalle 14 di giovedì 21 gennaio.

“Fear For Nobody”: il nuovo singolo dei Måneskin



Tra i brani presenti nella scaletta del concerto trevigiano ci sarà sicuramente “Fear For Nobody”: il più recente singolo dei Måneskin, estratto dal primo disco in studio della band, “Il ballo della vita”, e in rotazione radiofonica dal 18 gennaio 2019. L’uscita della canzone è stata accompagnata dalla pubblicazione di un videoclip con protagonisti gli stessi musicisti del gruppo – Damiano David, Victoria, Ethan e Thomas – mentre si muovono a ritroso, all’interno di una sala prove distrutta. Il singolo è una sorta di “manifesto programmatico” del gruppo, attraverso il quale i Måneskin esprimono il loro non aver paura di niente. “Il ballo della vita” era già stato anticipato dai singoli “Morirò da re” (certificato doppio disco di platino) e “Torna a casa” (la ballata certificata triplo platino, che ha debuttato in vetta alle classifiche di vendita).