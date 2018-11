Måneskin: “Torna a casa” è disco di platino

Continuano a inanellare una serie di successi uno dopo l’altro. Stiamo parlando dei Måneskin, gruppo rivelazione del 2017, uscito da X Factor sotto la guida di Manuel Agnelli. I quattro ragazzi romani hanno da poco fatto il loro debutto discografico con “Il ballo della vita”, il loro primo album, uscito il 26 ottobre. E ora vivono una nuova, bella soddisfazione: “Torna a casa”, singolo che anticipava il disco, uscito il 28 settembre, ha ottenuto la certificazione di disco di platino.

Il singolo “Torna a casa”

“Torna a casa” è la prima ballata in italiano dei Måneskin. Il gruppo, infatti, si era fatto conoscere a X Factor con il rock “ruvido” di “Chosen”, cui aveva seguito un altro pezzo rock – anche se questa volta in italiano – subito dopo la fine dell’esperienza nel talent targato Sky: “Morirò da re”. “Torna a casa” ha debuttato al primo posto della classifica ufficiale FIMI/GfK, rimanendo in vetta per quattro settimane consecutive. Parallelamente, la canzone si è assestata anche tra le posizioni più alte delle classifiche iTunes e Spotify (dove ha ottenuto 11.5 milioni di stream). L’uscita del brano è stata accompagnata dalla pubblicazione di un videoclip diretto da Giacomo Triglia, che ha debuttato al primo posto tra le tendenze di YouTube ed è stato visualizzato circa 15 milioni di volte. Il pezzo era stato presentato in anteprima per il pubblico con due mini live a sorpresa, nello stesso giorno: a mezzogiorno a Roma, a Piazza del Popolo, e alle 19 a Milano, in piazza XXIV Maggio. «“Torna a casa” è un pezzo da ascoltare ad occhi chiusi e mente aperta. Aprite la mente», hanno detto i quattro ragazzi.

“Il ballo della vita”: il primo album dei Måneskin

“Torna a casa” è stato il singolo di lancio de “Il ballo della vita”, il primo disco dei Måneskin, che in meno di due ore dalla pubblicazione ha raggiunto il vertice della classifica iTunes. Ha impiegato un giorno, invece, per entrare nella TOP 50 Spotify, con tutte le sue tracce, ottenendo un milione di stream in meno di ventiquattr’ore. Il disco di compone di dodici brani inediti e troviamo anche un duetto con il trapper Vegas Jones sulle note di “Immortale”. La tracklist de “Il ballo della vita:

New Song Torna a Casa L'Altra Dimensione Sh_t Blvd Fear For Nobody Le Parole Lontane Immortale (Ft. Vegas Jones) Lasciami Stare Are You Ready Close to the Top Niente da Dire Morirò Da Re

Il documentario “This Is Måneskin”

Per presentare al pubblico il loro primo lavoro discografico, i Måneskin hanno voluto fare le cose decisamente in grande e hanno scritto anche un docu-film, “This Is Måneskin”, che è stato proiettato in un unico evento cinematografico in alcuni cinema italiani il 24 ottobre, con tanto di performance live del gruppo, trasmessa in contemporanea in tutte le sale. Chi si fosse perso l’evento potrà recuperare, visto che il documentario è disponibile in esclusiva on demand su TimVision e in onda su Sky Generation fino al 10 novembre.