Måneskin, oggi esce il nuovo album: “Il ballo della vita”

Sono stati uno dei fenomeni musicali della musica italiana dell’ultimo anno. Stiamo parlando dei Måneskin: giovanissima band romana che si è fatta apprezzare nella scorsa edizione di X Factor dove, guidata da Manuel Agnelli, si è classificata seconda alle spalle di Lorenzo Licitra. Archiviato definitivamente quel capitolo, i quattro ragazzi – Damiano David, Victoria, Ethan e Thomas – sono pronti a lanciarsi nella discografia che conta e il primo passo lo fanno oggi, con la pubblicazione de “Il ballo della vita”, il loro primo album di inediti.

Il ballo della vita: il primo album

Finora erano appena tre le canzoni all’attivo dei Måneskin: “Chosen”, pezzo in inglese dal groove irresistibile, con cui la band si era presentata alle audizioni di X Factor; “Morirò da re”, primo brano in italiano dei quattro, pubblicato in occasione del loro primo tour nei club; “Torna casa”, uscita poche settimane fa, per anticipare il nuovo album. Il disco si compone di dodici pezzi, con testi in italiano e in inglese, tutti scritti e prodotti dagli stessi Måneskin. La tracklist del disco:

New Song Torna a Casa L'Altra Dimensione Sh_t Blvd Fear For Nobody Le Parole Lontane Immortale (Ft. Vegas Jones) Lasciami Stare Are You Ready Close to the Top Niente da Dire Morirò Da Re

Il titolo dell’album, raccontano i ragazzi, è una specie di biglietto da visita: il ballo inteso come massima forma di libertà e di celebrazione della vita stessa. Libertà che è impersonata dalla figura di Marlena, “Venere nera” e musa del gruppo, presente in tutte le tracce del disco, che per alcuni versi è infatti assimilabile a un concept album. Nella tracklist troviamo un unico featuring: con il trapper Vegas Jones, sulle note di “Immortale”.

L’instore tour

Com’è ormai consuetudine degli ultimi anni, anche “Il ballo della vita” sarà presentato in un instore tour che inizierà proprio oggi dagli store Feltrinelli di Varese e di Milano, per terminare il 13 novembre (quindi, a tournée già iniziata) al Caffè Letterario di Firenze. Nel mezzo, ovviamente, anche una tappa a Roma, città da cui vengono i quattro ragazzi: il 27 ottobre alla Feltrinelli della Discoteca Laziale.

26 ottobre Varese, Varese Dischi – La Feltrinelli

26 ottobre Milano – La Feltrinelli (Piazza Piemonte)

27 ottobre Roma, Discoteca Laziale| Latina – La Feltrinelli

27 ottobre Latina, La Feltrinelli

28 ottobre Napoli, La Feltrinelli (Stazione centrale)

28 ottobre Pontecagnano Faiano (SA), CC Maximall

29 ottobre Bologna, Mondadori Bookstore

29 ottobre Savignano al Rubicone (FC), Mediaworld

30 ottobre Palermo, CC Forum

31 ottobre Belpasso (CT), CC Etnapolis

1 novembre Rieti, Maistrello Musica

1 novembre Trevi (PG), CC Piazza Umbra

2 novembre Marghera (VE), CC Nave de Vero – Mondadori Bookstore

3 novembre Casale Monferrato (AL), CC La Cittadella – Mondadori Megastore

3 novembre Torino, Mondadori Bookstore

4 novembre Stezzano (BG), CC Le Due Torri – Elnòs Shopping Center

4 novembre Roncadelle (BS), Elnòs Shopping

11 novembre Ascoli Piceno, CC Città delle Stelle

12 novembre San Giovanni Teatino (CH), CC Centro d’Abruzzo

15 novembre Reggio Emilia, CC I Petali

16 novembre Piove di Sacco (PD), CC Piazza Grande

25 novembre Reggio Emilia, Mediaworld

26 novembre Arese (MI), CC IL Centro – Mondadori Bookstore

28 novembre Surbo (LE), CC Mongolfiera - Mediaworld

29 novembre Bari, La Feltrinelli

7 novembre Genova, La Feltrinelli

13 novembre Firenze, Caffé Letterario

Il tour

“Il ballo della vita” sarà presentato in un lungo tour autunnale, già completamente sold out, che inizierà il 10 novembre dal Mamamia di Senigallia, con l’ultima data prevista per il 15 dicembre all’Atlantico Live di Roma. Le date del tour autunnale:

10 novembre – Senigallia (AN), Mamamia

15 novembre – Padova, Gran Teatro Geox

17 novembre – Bologna, Estragon

24 novembre – Milano, Fabrique

30 novembre – Bari, Demodé Club

1 dicembre – Napoli, Casa della musica

6 dicembre – Brescia, Gran Teatro Morato

9 dicembre – Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia

12 dicembre – Firenze, Obihall

15 dicembre – Roma, Atlantico Live

A febbraio, i quattro ragazzi saranno impegnati invece in una tournée europea, di cui non sono ancora state svelate le date. Infine, archiviata la parentesi europea, Damiano David, Ethan, Thomas e Victoria torneranno sui palchi del club italiani anche a marzo, con una tournée che partirà l’8 dall’Estragon di Bologna, per terminare il 30 dello stesso mese all’Atlantico Live di Roma. Le date del tour primaverile: