Måneskin: titolo e data di uscita del nuovo album

Si chiama “Il ballo della vita” il nuovo album dei Måneskin, in uscita venerdì 26 ottobre e già disponibile in pre-save su Spotify e in pre-order su iTunes. Nella copertina del disco, il primo piano di una ragazza, in rosso e in blu, e di cui si vede solo parte del volto.

Il disco, in uscita per Sony Music, è il primo lavoro di inediti della band uscita l’anno scorso da X Factor. L’album è stato anticipato dai singoli “Morirò da re” e dal recente “Torna a casa”, entrambi in italiano.

“Il ballo della vita”

“Il ballo della vita” si compone di dodici pezzi, con testi in italiano e in inglese, tutti scritti e prodotti dalla giovanissima band romana. I brani sono – in un certo senso – autobiografici, riflettendo le anime e i punti di vista dei quattro componenti del gruppo: Damiano David, Victoria, Ethan e Thomas. Il disco non si esaurisce in un unico stile, ma varia dal rock al pop, dal rap al funk, con atmosfere più intime aiutate dall’inserimento degli archi in alcuni pezzi. Figura presente in tutti i brani è quella di Marlena, la musa (o Venere nera) del gruppo, personificazione della libertà, della vita e della creatività. Fil rouge testuale è l’elemento della danza, presente anche nel titolo, e interpretato dai quattro ragazzi come esemplificazione della vivacità della vita e della libertà: di movimento ma anche di pensiero. La tracklist dell’album:

New Song Torna a Casa L'Altra Dimensione Sh_t Blvd Fear For Nobody Le Parole Lontane Immortale (Ft. Vegas Jones) Lasciami Stare Are You Ready Close to the Top Niente da Dire Morirò Da Re

Il docu-film “This Is Måneskin”

Il docu-film scritto dalla band, “This Is Måneskin”, sarà protagonista di un evento speciale il 24 ottobre: la pellicola sarà proiettata in alcuni cinema italiani, anticipata da uno show live della band, trasmessa in diretta in tutte le sale. Il film è una “autobiografia cinematografica” dei quattro ragazzi, che raccontano la propria vita e il loro rapporto con la musica, dalle selezioni di X Factor al primo tour nei club.

Il tour

Presto i Måneskin torneranno sui palchi dei principali club italiani, per presentare il loro album di imminente uscita. Il tour autunnale partirà infatti il 10 novembre dal Mamamia di Senigallia (AN), per terminare il 15 dicembre all’Atlantico Live di Roma. Le date del tour autunnale:

10 novembre – Senigallia (AN), Mamamia

15 novembre – Padova, Gran Teatro Geox

17 novembre – Bologna, Estragon

24 novembre – Milano, Fabrique

30 novembre – Bari, Demodé Club

1 dicembre – Napoli, Casa della musica

6 dicembre – Brescia, Gran Teatro Morato

9 dicembre – Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia

12 dicembre – Firenze, Obihall

15 dicembre – Roma, Atlantico Live

Terminata la leg invernale, i quattro ragazzi si prenderanno una breve pausa, prima di tornare a suonare dal vivo. Il tour primaverile, infatti, inizierà l’8 marzo all’Estragon di Bologna, mentre (a oggi) l’ultima data è prevista per il 30 marzo all’Atlantico Live di Roma. Le date del tour primaverile: