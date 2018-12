Måneskin: le nuove date del tour

Manca poco più di un mese al nuovo tour dei Måneskin, il primo in cui la band uscita lo scorso anno da X Factor presenterà il suo album di debutto, che sarà pubblicato nei prossimi giorni. Eppure, nonostante manchino ancora parecchi giorni alla data zero della tournée autunnale, i concerti finora annunciati sono già tutti sold-out. Per questo il gruppo, che proprio oggi ha pubblicato il nuovo singolo “Torna a casa”, ha deciso di rendere ufficiale una nuova leg primaverile della tournée, che partirà venerdì 8 marzo 2019 dall’Estragon di Bologna.

Il tour primaverile

I biglietti per i nuovi concerti dei Måneskin (tutti al costo di 25 € + 3 € di diritti di prevendita) saranno disponibili sul sito di TicketOne dalle 10 di lunedì primo ottobre e in tutte le rivendite autorizzate TicketOne dalle 10 di giovedì 4 ottobre. I concerti avranno luogo nei principali club e teatri italiani, molti dei quali già cornice dei prossimi concerti autunnali della band. Ecco le nuove date appena annunciate:

8 marzo – Bologna, Estragon

13 marzo – Firenze, Obihall

15 marzo – Fontaneto D’Agnogna (NO), Phenomenon

16 marzo – Venaria (Torino), Teatro della Concordia

22 marzo – Padova, Gran Teatro Geox

24 marzo – Milano, Fabrique

30 marzo – Roma, Atlantico

Gli show a sorpresa a Roma e Milano

Intanto, ieri il gruppo è stato protagonista di due brevi performance a sorpresa in Via del Corso a Roma e, qualche ora dopo, in Piazza XXIV Maggio a Milano. Due occasioni durante le quali i Måneskin hanno fatto ascoltare ai loro fan, in anteprima, “Torna a casa”, la loro nuova ballad in italiano, che sarebbe uscita di lì a poche ore. Già a inizio 2018, la band aveva presentato in anteprima il singolo “Morirò da re” durante uno dei due show alla Santeria Social Club di Milano.

X Factor

Il prossimo appuntamento del gruppo sarà nel luogo in cui i quattro ragazzi hanno mosso i loro primi passi nell’ambiente della “musica che conta”: X Factor. Il 25 ottobre, infatti, la band sarà ospite della prima puntata dei Live Show, per presentare al pubblico il nuovo singolo appena uscito.

Il tour autunnale

Il 10 novembre, con data zero al Mamamia di Senigallia (AN) e prima data ufficiale il 14 novembre alla Obihall di Firenze, partirà il primo tour dei Måneskin dopo l’uscita del loro album di debutto. Le date, in tutto dieci e in alcuni tra i principali club e teatri italiani, sono già sold out. Il calendario completo del tour autunnale: