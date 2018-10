Måneskin: "Torna a casa" è in vetta alle classifiche di Spotify

Non si arresta il successo del singolo “Torna a casa” dei Måneskin che continuano a dominare le classifiche dei singoli con più ascolti e stream. A tre settimane dalla sua uscita, il brano non molla il podio della classifica su Spotify, confermandosi il singolo più ascoltato in Italia. Ai Måneskin segue “Taki Taki” di DJ Snake, Selena Gomez, Ozuna & Icardi. Al terzo posto si posizione, invece, “Fuoco e benzina” di Emis Killa, che questa settimana ha conquistato la vetta delle classifiche FIMI. Questa è la top ten completa della settimana dei brani più ascoltati in Italia sulla piattaforma svedese Spotify:

“Torna a casa” – Måneskin “Taki Taki” – DJ Snake, Selena Gomez, Ozuna & Icardi “Fuoco e benzina” – Emis Killa “Cambiare adesso” – Dark Polo Gang “Nuvola” – Side Baby e DrefGold “90MIN” – Salmo “D’estate non vale” – Fred De Palma feat. Ana Mena “Rollercoaster” – Emis Killa “Fumo da solo” – IZI “In my mind” – Dynoro e Gigi D'Agostino

Il singolo “Torna a casa”

Solo una settimana fa la band romana scriveva su Instagram: «Primi su Spotify, primi su Fimi, primi su Itunes, primi in tendenze YouTube. Il lavoro, la passione e l’impegno sono sempre ripagati, abbiamo deciso di regalarvi la nostra parte più intima e voi ci avete accolto con amore e affetto. Ve ne saremo sempre grati. Siete la nostra gente, i divulgatori del nostro messaggio. È cominciata una nuova era e ne farete parte, con noi, verso la vetta più alta del mondo». E a distanza di una settimana da quell’annuncio e a tre dall’uscita del singolo, “Torna a casa” continua a essere su Spotify il brano con più download e straming. Pubblicato il 28 settembre scorso, l’inedito ha già superato i 10 milioni di visualizzazioni su YouTube, un vero successo per la band uscita dall’undicesima edizione di X Factor, che ha fatto registrare anche il tutto esaurito per il tour autunnale dei prossimi mesi. “Torna a casa” è «un pezzo da ascoltare ad occhi chiusi e mente aperta. Aprite la mente per tornare a casa».

Marlena e il ritorno dove tutto è cominciato

Nel singolo dei Måneskin fa ritorno una figura che il pubblico ha potuto conoscere nel primo inedito “Morirò da re”. Il ritornello che accompagna la nuova canzone recita infatti: «Quindi Marlena torna a casa che il freddo qua si fa sentire, quindi Marlena torna a casa che non voglio più aspettare, quindi Marlena torna a casa che il freddo qua si fa sentire, quindi Marlena torna a casa che non voglio più». A spiegare chi sia questa figura è la stessa band: «Marlena siamo noi, i Maneskin, è il nostro messaggio di libertà, di vita. È la venere del gruppo, la personificazione della nostra libertà, creatività, vita». Inoltre, il singolo è stato presentato tra le strade di Roma, proprio in quei luoghi dove tutto è iniziato, prima della fortunata partecipazione all’undicesima edizione di X Factor.