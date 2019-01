Måneskin: il nuovo singolo è “Fear For Nobody”

Sarà in rotazione radiofonica a partire da venerdì 18 gennaio “Fear For Nobody”, il nuovo singolo dei Måneskin, l’ultimo estratto da “Il ballo della vita”, l’album di debutto della band romana, uscito lo scorso 26 ottobre per l’etichetta Sony Music. Un lavoro che è già stato certificato doppio disco di platino e che ha fatto il suo ingresso direttamente al primo posto della classifica Fimi / Gfk, facendo registrare anche quattro singoli nella top ten.

“Fear For Nobody”: il nuovo singolo dei Måneskin

A fare da colonna vertebrale alla canzone è il riff di basso di Victoria, cui fa da contrappunto una sezione di fiati dalla dichiarata ispirazione dance. Il significato del brano è ben esemplificato dal titolo: il non avere paura di niente, messaggio di cui i quattro ragazzi usciti da X Factor si fanno da tempo portatori, fin dalla loro esperienza nel talent show targato Sky.

Il brano è il terzo estratto dal disco “Il ballo della vita”, che era stato anticipato il 23 marzo 2018 dal primo singolo in italiano della band, “Morirò da re” (doppio disco di platino), e a settembre dello stesso anno da “Torna a casa” (già triplo disco di platino). Con questa nuova canzone, quindi, Damiamo David e gli altri ragazzi tornano a cantare in inglese, dopo il debutto sul palco di X Factor con il loro primo inedito, “Chosen”.



I due tour dei Måneskin: in Europa e in Italia



“Fear For Nobody” sarà sicuramente tra le canzoni in scaletta per il prossimo tour europeo dei Måneskin, al via a febbraio. Tournée che ha già fatto registrare due sold-out. Quelli per la data del 22 febbraio all’Oslo di Londra e per lo show del 28 febbraio al Palazzo dei congressi di Lugano. Per questo la band ha annunciato un nuovo spettacolo nella capitale britannica, ancora una volta all’Oslo, in programma per domenica 24 febbraio.

Dopo la leg europea del tour, al via il 6 febbraio dal Razzmataz di Barcellona, con ultima data in programma il 28 febbraio al Palazzo dei Congressi di Lugano, i Måneskin torneranno a esibirsi sui palchi dei principali club italiani. Sono 18 i concerti in programma per il momento e sono tutti da settimane completamente sold-out. Il tour partirà il 7 marzo dall’Estragon di Bologna, per poi terminare il 10 aprile al Fabrique di Milano. Questa sarà la seconda occasione per i Måneskin per far ascoltare al pubblico i brani tratti da “Il ballo della vita”, dopo il concerto (anch’esso da tutto esaurito) andato in scena in autunno, subito dopo la pubblicazione del loro disco d’esordio. Il tour dei Måneskin: