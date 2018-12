Maneskin, tour in Europa a febbraio

Con l’inizio del tour, il 10 novembre a Senigallia, i Maneskin hanno iniziato a girare l’Italia per presentare il nuovo album "Il ballo della vita". Il disco ha debuttato al numero 1 della classifica degli album più venduti con 4 singoli nella top ten. In una sola settimana il gruppo ha ottenuto la certificazione Disco d'oro e saranno in giro fino a dicembre con la prima parte del loro tour. A marzo sono previste ulteriore date in Italia, ma nel frattempo i Maneskin si cimenteranno anche nel loro primo tour europeo. Prenderà il via a febbraio e si sposterà tra Spagna, Svizzera, Francia, Belgio, Inghilterra e Germania.Dopo le esibizioni all'Hurricane Festival di Scheeßel (Germania) e O Son Do Camiño di Santiago de Compostela (Spagna), il gruppo, arrivato secondo nell’ultima edizione di X Factor, ha annunciato le date europee:

Mercoledì 6 febbraio – Spagna, Barcellona - Razzmataz

Giovedì 7 febbraio – Spagna, Madrid - Cool Stage

Sabato 9 febbraio – Francia, Parigi - Café De La Danse

Martedì 12 febbraio – Svizzera, Zurigo - Kaufleuten

Mercoledì 13 febbraio – Svizzera, Berna - Bierhübel

Venerdì 15 febbraio – Germania, Amburgo - Nochtwache

Domenica 17 febbraio – Germania, Stuttgart - Schräglage

Martedì 19 febbraio – Belgio, Bruxelles - Le Madeleine

Venerdì 22 febbraio – Inghilterra, Londra - Oslo

Domenica 24 febbraio – Inghilterra, Londra - Oslo

Mercoledì 27 febbraio – Germania, Monaco - Backstage Club

Giovedì 28 febbraio – Svizzera, Lugano - Palazzo dei Congressi

L’album “Il Ballo della Vita”

Dopo aver pubblicato tre canzoni, l’attesissimo album dei Maneskin ha confermato le attese. “Chosen”, “Morirò da re” e “Torna a casa” sono i singoli presenti nel disco che si compone di dodici pezzi, con testi in italiano e in inglese, tutti scritti e prodotti dagli stessi Måneskin. La tracklist del disco:

New Song Torna a Casa L'Altra Dimensione Sh_t Blvd Fear For Nobody Le Parole Lontane Immortale (Ft. Vegas Jones) Lasciami Stare Are You Ready Close to the Top Niente da Dire Morirò Da Re

Il titolo dell’album fa riferimento al ballo come massima forma di libertà e di celebrazione della vita stessa. Nel frattempo il gruppo è impegnato con il tour autunnale che si concludera il 15 dicembre all’Atlantico Live di Roma. Ecco tutte le date:

15 novembre – Padova, Gran Teatro Geox

17 novembre – Bologna, Estragon

24 novembre – Milano, Fabrique

30 novembre – Bari, Demodé Club

1 dicembre – Napoli, Casa della musica

6 dicembre – Brescia, Gran Teatro Morato

9 dicembre – Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia

12 dicembre – Firenze, Obihall

15 dicembre – Roma, Atlantico Live

Damiano David, Ethan, Thomas e Victoria torneranno sui palchi del club italiani anche a marzo. Le date del tour primaverile: