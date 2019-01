Core Festival 2019, a Treviso anche Calcutta

Un festival evidentemente votato alla promozione delle nuove leve della musica italiana: sembra essere questo il futuro di Core Festival, l’evento musicale che fino a un anno fa era conosciuto come “Home Festival”, e che vedrà il suo debutto ufficiale quest’estate a Treviso. Nei giorni scorsi sono stati annunciati gli show di Achille Lauro e dei Måneskin. Due tra gli artisti emergenti della musica italiana, a cui ora si aggiunge un nuovo nome: quello di Calcutta, atteso sul palco del festival la prima sera della tre giorni musicale.

Il concerto di Calcutta al Core Festival di Treviso

Lo show di Calcutta è in programma per venerdì 7 giugno 2019. Il festival è allestito all’interno dell’Area Dogana, situata lungo viale della Serenissima. I biglietti per la serata sono già disponibili sul sito di TicketOne al prezzo unico di 34,50 euro e in tutti i punti vendita autorizzati. Sarà Calcutta quindi a inaugurare la prima edizione dell’evento, che proseguirà fino al 9 giugno.

Attualmente il cantautore di Latina è impegnato in un lungo tour nei palasport, le cui date sono quasi completamente sold-out. Ma sono diversi i live che ha già annunciato per l’estate prossima: Calcutta è atteso il 25 giugno al Milano Summer Festival, organizzato presso l’Ippodromo Snai di San Siro, poi il 27 dello stesso mese sarà al Rock in Roma, celebre festival della capitale, mentre il 6 luglio si esibirà sul palco del Lucca Summer Festival. Attualmente sono in vendita sul sito di TicketOne e nei punti vendita autorizzati i biglietti per i soli concerti in programma a Milano e a Roma, mentre devono ancora essere aperte le prevendite per lo show di Lucca.

Il programma del Core Festival 2019

Dopo l’inaugurazione con Calcutta, il “Core Festival” proseguirà l’8 giugno 2019 con lo show del trapper Achille Lauro, per concludersi il giorno successivo, quando a salire sul palco sarà la band rivelazione della penultima edizione di X Factor, i Måneskin. Il gruppo si sta apprestando a partire con un lungo tour nei club completamente sold out, che seguirà la sua prima tournée europea. I biglietti per le tre singole serate sono in vendita sul sito di TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati al costo di 34,50 euro. Chi desiderasse partecipare al festival nel suo complesso, invece, potrà comprare un abbonamento al prezzo di 101,20 euro. Il “Love Pass” – questo il nome – oltre a consentire l’accesso a tutte le serate del festival, permette a chi lo acquista di ritirare il “Love Kit”, di accedere alla terrazza vip per l’intera durata dell’evento e di consumare un free drink a serata.

Alla sua prima edizione, il “Core Festival” è l’evento musicale che ha “preso il posto” dell’Home Festival, che dall’estate del 2019 sarà trasferito al parco del San Giuliano di Mestre, in provincia di Venezia. I due festival sono organizzati dalla stessa società, Home Enterteinment. Ed è la stessa società ad aver promesso che a breve sarà annunciato l’intero cartellone della manifestazione in programma a Treviso, mentre il cast del festival mestrino è ancora top secret.