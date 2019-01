La data zero di giovedì 17 gennaio 2019 al PalaRossini di Ancona ha ufficialmente dato il via al tour di Calcutta. Il cantautore di Latina salirà sui palchi dei palazzetti più importanti d’Italia per presentare al pubblico le canzoni del suo ultimo album “Evergreen”, uscito il 25 maggio 2018 per Bomba Dischi / Sony Music.

Tutte le date del tour 2019

Dopo aver calcato i palchi dell’Arena di Verona e dello Stadio Francioni di Latina con due eventi speciali la scorsa estate, Calcutta inizia questo 2019 con i concerti nei palazzetti. Accompagnato dalla sua band, canterà al pubblico le canzoni che l’hanno portato al successo, sia quelle contenute nell’ultimo album “Evergreen” che i pezzi del precedente “Mainstream”. La data zero del 17 gennaio al PalaRossini di Ancona ha visto salire sul palco I Camillas come ospiti speciali, e chissà che nel corso delle prossime date non arrivino altre soprese. L’Evergreen tour di Calcutta proseguirà tra gennaio e febbraio facendo tappa a Padova, Milano, Bologna, Bari, Napoli, Roma e Acireale. Inoltre, poche settimane fa, sono state annunciate anche le prime date estive, che lo vedranno protagonista dei vari festival italiani. In calendario si aggiungono i concerti del 25 giugno all’Ippodromo Snai di San Siro in occasione del Milano Summer Festival e del 27 giugno all’Ippodromo delle Capannelle per il Rock in Roma. Moltissimi show sono già sold out, consigliamo di acquistare i biglietti in prevendita su circuito Ticketone il prima possibile (online e nei punti vendita autorizzati). Di seguito trovate tutte le date del 2019, aggiornate ad ora, per poter ascoltare il live di Calcutta:

19 gennaio 2019 Padova, Kioene Arena (sold out)

20 gennaio 2019 Milano, Mediolanum Forum (sold out)

21 gennaio 2019 Milano, Mediulanum Forum (sold out)

23 gennaio 2019 Bologna, Unipol Arena

25 gennaio 2019 Bari, Palaflorio (sold out)

26 gennaio 2019 Napoli, Palapartenope (sold out)

5 febbraio 2019 Roma, Palalottomatica (sold out)

6 febbraio 2019 Roma, Palalottomatica (sold out)

9 febbraio 2019 Acireale (CT), Pal’Art Hotel

25 giugno 2019 Milano Summer Festival, Ippodromo Snai - San Siro

27 giugno 2019 Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle

La scaletta dell’Evergreen tour 2019

La scaletta portata in scena da Calcutta alla data zero del tour 2019 ha subito alcune variazioni rispetto a quella seguita la scorsa estate in occasione dei concerti all’Arena di Verona e allo Stadio Francioni di Latina. Ovviamente presenti le canzoni del suo ultimo album “Evergreen”, tra cui i singoli “Orgasmo”, “Pesto”, “Paracetamolo” e “Kiwi”. Immancabili i brani del precedente disco “Mainstream”: “Cosa mi manchi a fare”, “Limonata”, “Milano”, “Frosinone”, “Gaetano” e altre. Un posto in scaletta è stato riservato anche ai pezzi più vecchi e forse meno conosciuti del cantautore di Latina: “Cane”, “Albero”, “Arbre magique” e “Amarena”. In occasione del primo concerto del nuovo tour sono saliti ospiti sul palco i Camillas, che hanno cantato con Calcutta “Oroscopo” e un loro brano: “La canzone del pane”. Ancora non è stato rivelato nessun dettaglio circa la possibilità di altri ospiti nei prossimi concerti. Di seguito riportiamo la scaletta seguita durante la data zero dell’Evergreen tour, iniziato il 17 gennaio 2019 al PalaRossini di Ancona: