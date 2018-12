Il tour 2019 di Calcutta si arricchisce di due nuove date estive: il 25 giugno all’Ippodromo Snai di San Siro in occasione del Milano Summer Festival e il 27 giugno all’Ippodromo delle Capannelle per il Rock in Roma. Il cantautore di Latina salirà sul palco, insieme alla sua band, per presentare al pubblico le canzoni del suo ultimo album “Evergreen”, uscito il 25 maggio 2018 per Bomba Dischi / Sony Music.

Calcutta estate di: info e biglietti delle nuove date

Al tour di presentazione di “Evergreen” si aggiungono due nuove date estive. I nuovi appuntamenti per sentire Calcutta live sono: il 25 giugno 2019 al Milano Summer Festival presso l’Ippodromo Snai di San Siro e il 27 giugno 2019 sul palco del Rock in Roma all’Ippodromo delle Capannelle. I biglietti per entrambi i concerti sono già disponibili in prevendita su circuito Ticketone (online e nei punti vendita autorizzati). Il prezzo (posto unico in piedi) è di 25 euro + diritti di prevendita ed eventuali commissioni di servizio. Ricordiamo che è possibile acquistare un massimo di sei biglietti per ciascun utente.

Tutte le date dell’Evergreen tour 2019

Dopo i due speciali concerti-evento della scorsa estate all’Arena di Verona e allo Stadio Francioni di Latina, Calcutta inizierà il 2019 presentando le canzoni del nuovo album “Evergreen” nei palazzetti di tutta Italia. La data zero è fissata per il 17 gennaio al PalaRossini di Ancona, dopodiché il tour proseguirà con i concerti fino a febbraio. Primavera di pausa per poi tornare ad esibirsi live nei festival estivi: ad ora, sono state annunciate due date a giugno, Milano Summer Festival e Rock in Roma. I live del tour 2019 hanno già registrato diversi sold out, con mesi d’anticipo. I biglietti ancora disponibili sono acquistabili in prevendita su circuito Ticketone (online e nei punti vendita autorizzati). I prezzi variano da 25 euro + diritti di prevendita a 40 euro + d.p., a seconda del posto selezionato. Di seguito il calendario con tutte le date annunciate finora:

17 gennaio 2019 Ancona, PalaRossini (data zero)

19 gennaio 2019 Padova, Kioene Arena

20 gennaio 2019 Milano, Mediolanum Forum (sold out)

21 gennaio 2019 Milano, Mediulanum Forum (sold out)

23 gennaio 2019 Bologna, Unipol Arena

25 gennaio 2019 Bari, Palaflorio (sold out)

26 gennaio 2019 Napoli, Palapartenope

5 febbraio 2019 Roma, Palalottomatica (sold out)

6 febbraio 2019 Roma, Palalottomatica (sold out)

9 febbraio 2019 Acireale (CT), Pal’Art Hotel

25 giugno 2019 Milano Summer Festival, Ippodromo Snai - San Siro

27 giugno 2019 Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle

Le ultime news su Calcutta

Venerdì 14 dicembre 2018 Calcutta ha pubblicato una canzone in duetto con Elisa: “Se piovesse il tuo nome”. Il brano è stato scritto dal cantautore di Latina (insieme a Dario Faini e Vanni Casagrande) e fa parte di “Diari Aperti”, il nuovo album di Elisa. Sono state registrate due differenti versioni del pezzo, una cantata solamente da Elisa e una con la partecipazione di Calcutta. Da quanto condiviso nelle ultime storie pubblicate su Instagram, il cantautore sembra essere tornato in studio, al lavoro su nuove canzoni.