È stata annunciata la data zero del tour 2019 di Calcutta: l’appuntamento è per giovedì 17 gennaio al PalaRossini di Ancona. Questo concerto darà il via alla tournée a supporto di “Evergreen”, ultimo album pubblicato dal cantautore di Latina. Dopo i due live estivi allo Stadio Francioni di Latina e all’Arena di Verona, Calcutta è pronto a suonare nei più importanti palasport d’Italia accompagnato dalla sua band. Pochi giorni fa è stato annunciato il film-concerto “Tutti in piedi”, con la regia di Giorgio Testi: il live del 6 agosto 2018 all’Arena di Verona arriverà anche nei cinema dal 10 al 12 dicembre.

Tutte le info sul concerto di Ancona

Calcutta presenterà il suo album “Evergreen” per la prima volta nei palazzetti di tutta Italia. Il tour partirà il 17 gennaio 2019 con la data zero al PalaRossini di Ancona, per poi continuare con le tappe di Padova, Milano, Bologna, Bari, Napoli, Roma e Acireale. I biglietti per la nuova data marchigiana sono disponibili su circuito Ticketone, Vivaticket e Ciaotickets, online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi per il concerto al PalaRossini sono i seguenti: parterre a 30 euro + d.p., tribuna centrale a 40 euro + d.p., tribuna primo anello a 30 euro + d.p., tribuna secondo anello a 25 euro + d.p. e tribuna con visibilità limitata a 20 euro + diritti di prevendita.

La possibile scaletta del concerto

Non è ancora possibile sapere con certezza quale sarà la scaletta che Calcutta seguirà durante i prossimi concerti. La data al PalaRossini di Ancona segnerà l’inizio del tour 2019 nei palazzetti, per cui non è possibile fare confronti con le precedenti date. Sicuramente nel live ci sarà ampio spazio per le canzoni dell’ultimo album “Evergreen” (uscito lo scorso 25 maggio per Bomba Dischi / Sony Music), da cui sono stati estratti i singoli “Orgasmo”, “Pesto”, “Paracetamolo” e “Kiwi”. Non potranno poi mancare le canzoni che hanno fatto ingranare il turbo alla carriera musicale di Calcutta: “Cosa mi manchi a fare” (primo singolo estratto dal precedente disco “Mainstream”), “Frosinone”, “Gaetano” e “Oroscopo”. Probabilmente saranno inseriti in scaletta anche pezzi più “vecchi” come “Amarena”, “Cane”, “Arbre Magique” e una canzone adattissima al clima invernale: “Natalios”. In molti sperano di poter sentire live anche una sua versione di “Se piovesse il tuo nome”, nuovo brano che Calcutta ha scritto per Elisa (da settimane in cima alla classifica EarOne dell’airplay radiofonico). Di seguito riportiamo la scaletta portata in scena durante il live all’Arena di Verona dello scorso giugno, che ovviamente subirà modifiche per il nuovo tour, ma resta un ottimo modo per arrivare preparati al concerto (e al cinema, nel caso si volesse vedere il film “Tutti in piedi”).