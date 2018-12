Forte del successo del suo ultimo album “Evergreen”, Calcutta ha annunciato direttamente sui propri social l’arrivo di “Tutti in piedi”: il film concerto che porterà il suo live della scorsa estate all’Arena di Verona sul grande schermo dei cinema selezionati. Dopo un primo show allo Stadio Francioni di Latina (sua città natale), lo scorso 6 agosto Calcutta ha avuto l’onore di esibirsi in una delle location più magiche e prestigiose d’Italia: il concerto all’Arena è stato ripreso e tutti gli assenti all’evento potranno goderselo dalle poltrone del cinema il 10, 11 e 12 dicembre 2018. La regia di “Tutti in piedi” è di Giorgio Testi. Ad ora non sono ancora state comunicate le sale cinematografiche aderenti all’iniziativa, ma tutte le informazioni utili non tarderanno ad arrivare.

La scaletta del concerto all’Arena di Verona

Le riprese di “Tutti in piedi” sono state girate in occasione del concerto di Calcutta all’Arena di Verona, lo scorso 6 agosto. Durante questo live il cantautore, affiancato dalla band, ha presentato le canzoni del suo nuovo disco “Evergreen”, uscito il 25 maggio 2018 per Bomba Dischi / Sony Music, insieme a pezzi più vecchi e ai suoi brani più famosi. Special guest sul palco Francesca Michielin e Brunori Sas. In attesa di vedere il concerto al cinema, un veloce ripasso alla scaletta portata in scena a Verona:

Intro Briciole Kiwi (con Francesca Michielin) Orgasmo Cane Fari Milano Limonata Paracetamolo Rai Saliva (con Brunori Sas) Amarena Nuda nudissima Cosa mi manchi a fare Oroscopo Del verde (con Francesca Michielin) Io non abito al mare (con Francesca Michielin) Albero Arbre magique Hübner Le barche Gaetano Frosinone Pesto

Evergreen e il tour in arrivo

Calcutta riprenderà presto l’attività live per presentare “Evergreen” nei palazzetti. Dopo le due date estive (Stadio Francioni di Latina e Arena di Verona) è arrivato il momento di far sentire le nuove canzoni al pubblico di tutta Italia. Dall’ultimo album sono stati estratti i singoli “Orgasmo”, “Pesto”, “Paracetamolo” (tutti e tre già certificati disco di platino) e “Kiwi”. Ogni nuovo singolo è stato accompagnato da un video ufficiale, tutte le clip sono state dirette dal regista Francesco Lettieri. Tra gli ultimi progetti di Calcutta ricordiamo il duetto coi Tiromancino nella nuova versione del loro brano “Strade”, contenuto nell’album fresco d’uscita “Fino a qui”. Inoltre, Edoardo (Calcutta, ndr) è l’autore del testo di “Se piovesse il tuo nome”, singolo di Elisa in cima alla classifica EarOne dell’airplay radiofonico ormai da tre settimane consecutive. Di seguito tutte le date del tour 2019 aggiornate ad ora, alcune hanno già registrato il sold out. I biglietti sono acquistabili in prevendita su circuito Ticketone, online o nei punti vendita autorizzati. Ecco il calendario completo: