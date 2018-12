Calcutta, il 2019 si apre sul palco: le date dei concerti

A gennaio 2019 Calcutta partirà in tour nei palazzetti per presentare le canzoni del nuovo album “Evergreen”

Calcutta inizierà il 2019 presentando le canzoni del nuovo album “Evergreen” nei palazzetti di tutta Italia. Il tour partirà con la data zero del 17 gennaio al PalaRossini di Ancona e i concerti proseguiranno fino a febbraio. Tra le date annunciate sono già stati registrati diversi sold out e, per far fronte alla grande richiesta da parte del pubblico, sono stati raddoppiati gli appuntamenti live a Milano e a Roma. Di seguito tutte le informazioni per arrivare preparati ai concerti e, se non l’avete già fatto, acquistare i biglietti prima che finiscano.

Evergreen tour 2019: tutte le date

“Evergreen”, ultimo album di Calcutta, è uscito lo scorso 25 maggio 2018 per Bomba Dischi / Sony Music. Da allora il cantautore di Latina ha presentato live le nuove canzoni solamente con due eventi in location speciali: nel corso della scorsa estate si è esibito, accompagnato dalla sua band, sul palco dello Stadio Francioni di Latina (sua città natale) e nella bellissima cornice dell’Arena di Verona. Calcutta inizierà l’anno nuovo cantando per la prima volta nei palazzetti di tutta Italia. Il tour partirà il 17 gennaio 2019 con la data zero al PalaRossini di Ancona, per poi continuare con le tappe di Padova, Milano, Bologna, Bari, Napoli, Roma e Acireale. I biglietti per i concerti sono acquistabili su circuito Ticketone, e ad ora non c’è più disponibilità per le date entrambe le date di Milano, Padova, Bari e per lo show del 6 febbraio a Roma. I prezzi dei restanti biglietti variano da 20 euro + diritti di prevendita a 40 euro + d.p., a seconda del posto selezionato. Di seguito il calendario con tutte le date annunciate finora:

17 gennaio 2019 Ancona, PalaRossini (data zero)

19 gennaio 2019 Padova, Kioene Arena

20 gennaio 2019 Milano, Mediolanum Forum

21 gennaio 2019 Milano, Mediulanum Forum

23 gennaio 2019 Bologna, Unipol Arena

25 gennaio 2019 Bari, Palaflorio

26 gennaio 2019 Napoli, Palapartenope

5 febbraio 2019 Roma, Palalottomatica

6 febbraio 2019 Roma, Palalottomatica

9 febbraio 2019 Acireale (CT), Pal’Art Hotel

Le ultime news su Calcutta

Il concerto di Calcutta all’Arena di Verona sta per arrivare anche sul grande schermo: il 10, 11 e 12 dicembre arriverà “Tutti in piedi”, il film concerto che porterà nei cinema il suo live della scorsa estate (6 agosto 2018). La regia è di Giorgio Testi e le riprese effettuate durante lo show permetteranno al pubblico di rivivere l’atmosfera di quello speciale evento. Durante il concerto all’Arena di Verona Calcutta, affiancato dalla band, ha presentato le canzoni del suo nuovo album “Evergreen” insieme a pezzi più vecchi e ai suoi brani più famosi. Special guest, con lui sul palco, Francesca Michielin e Brunori Sas. Il 28 settembre 2018 è uscito “Se piovesse il tuo nome”, pezzo di Elisa scritto da Calcutta insieme a Dario Faini e Vanni Casagrande. Il singolo (già disco d’oro) ha riscosso un grande successo, classificandosi per diverse settimane al primo posto tra i brani più trasmessi dalle radio italiane (classifica airplay EarOne). Seguendo le ultime storie pubblicate su Instagram, il cantautore di Latina pare essere tornato in studio, quindi ci aspettiamo presto altre novità.