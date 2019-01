Core Festival 2019, gli artisti a Treviso: Salmo, Måneskin e Calcutta

Avrà luogo da venerdì 7 a domenica 9 giugno 2019 la prima edizione di Core Festival, l’evento musicale fino allo scorso anno conosciuto come Home Festival, in programma a Treviso, presso l’Area Dogana lungo viale della Serenissima. Tre giorni ricchi di concerti, dedicati soprattutto ai più giovani, con protagonisti gli artisti emergenti della scena musicale italiana. Un cambio di tendenza piuttosto netto rispetto alle precedenti edizioni di Home Festival, che aveva ospitato anche grandi nomi del rock internazionale. Cambio di rotta e cambio di location: come noto, l’Home Festival da questa estate si svolgerà presso il parco del San Giuliano a Mestre, in provincia di Venezia, già cornice di quattro edizioni dell’Heineken Jammin’ Festival. Ma la line-up non è ancora stata svelata. Tornando a Core Festival, i biglietti per le tre serate sono già disponibili sul sito di TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati, con diverse formule. I biglietti per le singole giornate sono in pre vendita al prezzo di 34,50 euro. Chi acquisterà i tagliandi direttamente alle casse del festival, invece, dovrà pagare 45 euro. Il pubblico deciso a seguire l’intero evento potrà acquistare l’abbonamento che, oltre all’accesso a tutte le serate, garantisce anche un “Love Kit”, la possibilità di accedere alla terrazza vip e un free drink a serata: il tutto al prezzo di 101,20 euro. Infine, è possibile acquistare anche un abbonamento di coppia, al prezzo di 176 euro.

Il primo giorno con Calcutta

A inaugurare la prima edizione del Core Festival, venerdì 7 giugno 2019, sarà Calcutta, headliner della giornata. La tappa al Core Festival è una delle quattro annunciate per la leg estiva del suo Evergreen Tour, la tournée dedicata al più recente disco del cantautore di Latina. Ma la lunga serata musicale inizierà molto prima, con i primi show in programma già a partire dalle 18. Ad alternarsi sul palco, in attesa dell’arrivo dell’artista di Latina, saranno i Pinguini tattici nucleari, il rapper Ghemon, la misteriosa Myss Keta. E poi, ancora, I miei migliori complimenti, Bruno Belissimo, Jolly Mare con il suo dj set, Auroro Borealo e Costiera.

Il secondo giorno con Salmo



Sabato 8 giugno 2019 sarà una giornata decisamente votata al rap, con gran cerimoniere l’artista del genere del momento: Salmo. L’artista sardo porterà sul palco i brani estratti da “Playlist”, che presto saranno presentati anche durante la sua prima tournée nei palasport. I concerti inizieranno fin dalle 16. A salire sul palco saranno poi altri due tra gli artisti attualmente più in voga: il rapper Gemitaiz e il trapper Achille Lauro, su tutti. E poi, ancora, Luché, Ketama126, gli autoctoni Rumatera, gli Sxrrxwland, Dola e i Fuera.

Il terzo giorno con i Måneskin



A chiudere la prima edizione del Core Festival sarà una delle band più amate del momento: i giovanissimi Måneskin, pronti a suonare dal vivo le canzoni estratte dal loro disco d’esordio, “Il ballo della vita”. A fare da “contraltare” al gruppo sarà uno dei numeri uno del rap italiano: Emis Killa, reduce dal successo del suo ultimo disco, “Supereroe”. Anche il terzo giorno gli show inizieranno fin dalle 16. Ad alternarsi sul palco, prima della band di Roma e dell’artista milanese, saranno il Duo Bucolico, Leo Pari and Friends, Davide Petrella (celebre anche per aver firmato diversi brani portati al successo da Cesare Cremonini), Nostromo, Fosco17 e Lee Odia.