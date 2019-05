Morgan, il nuovo singolo è “Per persempre”

Forse stavolta è quella giusta. Morgan aveva annunciato già nel 2016 l’uscita di un suo nuovo disco, presentandone già il titolo (“Musica sociale/Musica sentimentale”) e pure la tracklist. Ma quell’album non uscì mai. Stavolta l’ex frontman dei Bluvertigo sembra pronto a fare sul serio. È stato lui stesso, dalle sue pagine social, ad annunciare per il prossimo 28 giugno l’uscita ufficiale di “Per persempre”, il singolo che farà da apripista al doppio album che sarà disponibile a seguire. Morgan ha eseguito la canzone in anteprima in tv e ha poi spiegato via social la lieta sorpresa: «La canzone è basata su "Time" di Alan Parson di cui conserva la melodia – ha spiegato il cantautore – infatti può essere considerata una specie di cover anche se testo, arrangiamento e produzione sono stati realizzati da me. Uscirà il 28 giugno come apripista del mio nuovo doppio album di inediti fatto da 40 canzoni di cui due sono delle mezze-cover». “Per persempre” era una delle tracce già annunciate tre anni fa e mai rese note.

Una carriera irregolare

Sempre più preso da tv e progetti paralleli, Morgan ha progressivamente assottigliato le sue uscite discografiche nel corso degli anni. Basti pensare che l’ultimo disco di inediti è “Da A ad A” del 2007, cui hanno poi fatto seguito nel 2010 la raccolta “Morganicomico” (che contiene “La sera”, canzone che presentò quell’anno al Festival di Sanremo) e i due volumi del progetto “The Italian Songbook”, con i quali, tra il 2009 ed il 2012, ha reinterpretato grandi successi del passato. Insomma, sono almeno sette anni che si attende del nuovo materiale da uno dei musicisti più creativi del panorama italico, che con i suoi Bluvertigo a cavallo tra vecchio e nuovo millennio seppe portare una ventata di originalità al rock nostrano.

E c’è pure un tour

Intanto Marco Castoldi è già partito da qualche giorno con le prime date del suo tour estivo, “Morgan Live Tour”, iniziato lo scorso 23 maggio con uno showcase piano e voce all’Arena Fonoprint di Bologna, all’interno di Fico Eataly World. Saltata per un piccolo malanno la partecipazione al Potenza Folk Festival, l’artista milanese tornerà in pista il prossimo 7 giugno sul palco del Festival dell’Amore di Milano. Per info sulle varie date, consultare il sito ufficiale www.inartemorgan.it. Di seguito il calendario completo del tour: