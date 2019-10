Dopo gli indizi lasciati negli scorsi giorni, i Subsonica hanno ufficializzato l’uscita di un nuovo album per celebrare i 20 anni del loro celebre “Microchip Emozionale”. La nuova pubblicazione sarà intitolata “Microchip Temporale”: «dalla rilettura di un passato che ritorna presente, con la complicità di musicisti, cantanti, band, rapper che hanno per la maggior parte la stessa età dei Subsonica nel 1999», come racconta la band torinese dando l’annuncio su Facebook. Ecco tutti i dettagli sulla tracklist, collaborazioni e data d’uscita.

“Microchip Temporale”: tracklist e collaborazioni

I brani che 20 anni fa hanno dato forma a “Microchip Emozionale” tornano oggi più attuali che mai con la speciale riedizione del disco intitolata “Microchip Temporale”. I Subsonica hanno deciso festeggiare il ventennale del loro album più celebre dando alle canzoni una nuova veste: tante collaborazioni con artisti italiani di ogni genere, dal rap al pop, dal cantautorato al rock. La band torinese ha scelto 14 nomi per stima, per curiosità, per amicizia o perché nella loro musica hanno ritrovato un po’ della loro visione. La data d’uscita di “Microchip Temporale” è fissata per il 22 novembre 2019, mentre l’1 novembre ci sarà un’anticipazione con il lancio della nuova versione di “Aurora Sogna”. Il brano darà, dopo anni, una voce femminile ad Aurora grazie alla collaborazione dei Coma Cose e dei loro sodali Mamakass. Di seguito riportiamo la tracklist completa del disco, con tutti i featuring, un viaggio nel tempo dal 1999 al 2019, ecco il passato che torna presente:

Buncia 2019 Sonde (feat. Willie Peyote) Colpo Di Pistola (feat. Nitro) Aurora Sogna (feat. Coma Cose & Mamakass) Lasciati (feat. Elisa) Tutti I Miei Sbagli (feat. Motta) Liberi Tutti (feat. Lo Stato Sociale) Strade (feat. Coez) Discolabirinto (feat. Cosmo) Il Mio D.J. (feat. Achille Lauro) Il Cielo Su Torino (feat. Ensi) Albe Meccaniche (feat. Fast Animals and Slow Kids) Depre (feat. Myss Keta) Perfezione (feat. Gemitaiz)

“Microchip Emozionale” 1999 – 2019: i festeggiamenti dei Subsonica

«Cari terrestri, la ragazza con la pistola è tornata. Midori Tateno che esattamente 20 anni fa puntava la sua arma presentando “Microchip Emozionale” al mondo oggi, di nuovo in copertina, si guarda intorno», con queste parole i Subsonica hanno annunciato l’arrivo di “Microchip Temporale”, speciale riedizione del loro celebre album del 1999. Il disco uscirà venerdì 22 novembre 2019 per Sony Music, anticipato l’1 novembre dal singolo “Aurora Sogna” in featuring con Coma Cose e Mamakass. I festeggiamenti dei Subsonica per il ventennale di “Microchip Emozionale” sono iniziati quest’estate: durante il tour di “8”, infatti, la band ha riservato quattro date speciali al “Microchip Emo-Ventennale” con una speciale scaletta dedicata. Ora è il momento della pubblicazione discografica, ricchissima di featuring, in cui ogni artista ha dato la sua nuova veste a un brano. È così che “Aurora Sogna” troverà finalmente la sua voce femminile coi Coma Cose, che “Tutti I Miei Sbagli” torneranno presenti con Motta e “Albe Meccaniche” troverà sfogo nel rock dei Fast Animals and Slow Kids. Tante sorprese ci aspettano in questo viaggio nel tempo dal 1999 al 2019, dal passato al presente.