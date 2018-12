Subsonica: "8" è il nuovo album disponibile da oggi

I Subsonica sono finalmente tornati con un nuovo album: “8”. Il disco è disponibile all’ascolto da oggi, venerdì 12 ottobre, acquistabile sugli store digitali e nei negozi. A distanza di quattro anni dall’ultimo lavoro “Una nave in una foresta”, dopo la parentesi dei progetti solisti di Samuel e Boosta, la band torinese è tornata in scena.

Tutto quello che c’è da sapere su “8”

L’ottavo album in studio dei Subsonica “8”, per l’appunto, è uscito oggi 12 ottobre 2018. Il disco contiene 11 tracce (più 3 demo presenti nella versione deluxe) ed è stato anticipato dai singoli “Bottiglie rotte” e “Punto critico”. Per “Bottiglie rotte”, primo estratto dal disco, i Subsonica hanno preso ispirazione dalla famosa frase di Andy Warhol “nel futuro tutti avranno diritto a 15 minuti di celebrità”. Con “Punto critico”, invece, la band ha accostato immagini specchio del presente per raccontare la rigidità e l’ansia riflesse nella società attuale. Il titolo “8” si rifà al tempo ciclico, all’infinito: «la magia del numero 8 esprime il mistero di un tempo che talvolta gira su se stesso. Basta farsi trovare pronti». La seconda traccia dell’album, “L’incubo”, è nata in collaborazione col rapper – cantautore torinese Willie Peyote (unico featuring presente in “8”). Di seguito la tracklist completa del disco:

Versione standard

Jolly Roger L’incubo (feat. Willie Peyote) Punto critico Fenice Respirare Bottiglie rotte Le onde L’incredibile performance di un uomo morto Nuove radici Cieli in fiamme La bontà

Versione deluxe (demo aggiuntive)

L’incredibile performance di un uomo morto (Boosta Demo) The Gadagheciu (Bottiglie Rotte Max Demo) Pipistrello della frutta (Respirare Demo)

Tutte le date del tour italiano

I Subsonica presenteranno presto le nuove canzoni di “8” live, insieme ai precedenti successi che hanno segnato la loro lunga carriera. Dopo l’instore tour di questo ottobre nelle Feltrinelli di tutta Italia, la band torinese ha deciso di partire con un tour europeo nel mese di dicembre (“European reBoot 2018”), con cui i Subsonica toccheranno città mai raggiunte prima. Questa la spiegazione alla base di questa loro scelta: «da più di 20 anni la geografia sonora dei nostri orientamenti è l’Europa. Oggi che riavviamo i motori per l’ottavo viaggio, desideriamo ripartire, anche idealmente, da questo grande luogo che continua ad allargare e a restringere i suoi confini». I live italiani prenderanno il via a partire da febbraio 2019, i concerti di Torino e Milano sono stati recentemente raddoppiati con l’annuncio di una doppia data in entrambe le città. I biglietti sono acquistabili su circuito Ticketone (online e nei punti vendita autorizzati). I prezzi variano da 30 euro + diritti di prevendita a 45 euro + d.p. a seconda del posto scelto e selezionato. Di seguito il calendario, aggiornato ad ora, con tutte le date dei concerti in Italia: