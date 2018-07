Subsonica: annunciato un nuovo tour europeo

“Cari terrestri in ascolto, avete decodificato ottimamente i dati rivelando che venerdì 12 ottobre 2018 uscirà “8”. Ma oggi vi comunichiamo anche che abbiamo deciso di tornare sul palco partendo dall’idea appassionante di un viaggio. In Europa. Riavvieremo infatti i motori con 9 date di un tour che chiameremo”European reBoot 2018”, e che toccherà anche città mai raggiunte prima dai nostri live”. Con questo post su Facebook, i Subsonica annunciano la data di uscita del loro nuovo lavoro discografico e l’avvio di un tour che toccherà le principali città europee.

9 città europee per l’European reBoot 2018

Parte dall’Europa il nuovo viaggio dei Subsonica, che si esibiranno live in 9 città del vecchio continente. Il tour, ribattezzato European reBoot 2018, avrà inizio il 4 dicembre al Melkweg di Amsterdam, per poi proseguire il 6 al The Button Factory di Dublino. Il 9 dicembre, la band sarà a Londra, allo 02 Shepherd’s Bush Empire, mentre l’11 suonerà in Svizzera, al Volkhaus di Zurigo. Il 12 dicembre Samuel, Boosta & co. saranno a Parigi, al Trabendo, mentre il 15 partiranno per Bruxelles, dove suoneranno al VK. Le ultime tre date sono tutte in Germania: il 17 dicembre al Kantine di Colonia, il 18 a Berlino, all’Huxkley's, e il 19 al Muffathalle di Monaco.

I Subsonica hanno motivato la decisione di portare la loro musica in Europa, nei posti che hanno maggiormente ispirato i loro suoni e le loro atmosfere da sempre: “Da più di 20 anni la geografia sonora dei nostri orientamenti è l’Europa. Oggi che riavviamo i motori per l’ottavo viaggio, desideriamo ripartire - anche idealmente- da questo grande luogo che continua ad allargare e a restringere i suoi confini. Senza il suono tecnologico e meticcio della Londra degli anni ’90, senza l’elettronica tedesca, la Parigi ironica e groovosa del french funk, i colori delle street parade di Zurigo, gli inaspettati echi africani del Matongé di Bruxelles proprio nel cuore dell’Europa; senza la leggendaria Amsterdam con la storica sala del Melkveg e in questo giro anche l’Irlanda, la nostra italianità musicale oggi avrebbe molti meno elementi di confronto e di stimolo. È anche bella l’idea di ripartire, insieme dopo una lunga pausa, con il pensiero di intraprendere un viaggio vero. Non solo una bella serie di concerti”.

Il ritorno della band torinese con un nuovo album

L’annuncio del tour è arrivato contemporaneamente alla comunicazione della data di uscita del nuovo album, “8”, prevista per il 12 ottobre 2018.

Il disco è l’ottavo in studio della band e arriva a 4 anni di distanza da “Una nave in una foresta”. In seguito, i Subsonica si sono lanciati in progetti solisti, che avevano fatto pensare a uno scioglimento del gruppo.

Samuel Romano ha pubblicato l’album “Il codice della bellezza” e ha partecipato al Festival di Sanremo 2017, riscuotendo molto successo con il brano “Vedrai”. Il disco da solista di Davide “Boosta” Dileo, invece, è “La stanza intelligente”, che ha visto la collaborazione di artisti come Malika Ayane, Enrico Ruggeri, Nek e Luca Carboni, tra gli altri.