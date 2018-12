Subsonica, “Bottiglie rotte” è il nuovo singolo

Sui social dei Subsonica è arrivato l’annuncio d’uscita del nuovo singolo “Bottiglie rotte”. Il brano sarà disponibile da venerdì 7 settembre come primo estratto dall’album “8”, in uscita il prossimo 12 ottobre. Il singolo ha preso ispirazione dalla famosa frase di Andy Warhol “nel futuro tutti avranno diritto a 15 minuti di celebrità”. Queste le dichiarazioni della band a riguardo: «Raccontiamo come sempre quello che vediamo senza filtri o giudizi morali. Guardandoci intorno con l’ambizione di coinvolgere tutti, il più possibile, nella “lettura” delle cose del nostro tempo. Anche e soprattutto ballando».

Anteprime e presentazioni speciali

I Subsonica apriranno le porte della loro sala prove a Torino per uno speciale live streaming. La diretta è fissata per il 6 settembre, giorno in cui la band sarà collegata coi Navigli di Milano (Alzaia Naviglio Grande, 40) e sulla pagina Facebook di Postepay. Sarà un incontro speciale per svelare ai fan qualche novità sul nuovo lavoro. Inoltre, i Subsonica hanno condiviso sui loro profili social anche la cover art di “Bottiglie rotte” e i link per ordinare il singolo in anteprima.

Il ritorno in scena

Sono passati quattro anni dall’uscita dell’ultimo disco dei Subsonica “Una nave in una foresta”. Nel frattempo, Samuel ha portato avanti il suo progetto solista e a febbraio 2017, a seguito della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2017, è stato pubblicato “Il codice della bellezza”, suo debut album. “Bottiglie rotte” sarà il primo singolo ad anticipare il nuovo disco della band torinese intitolato “8”. «La magia del numero 8 esprime il mistero di un tempo che talvolta gira su se stesso. Basta farsi trovare pronti», queste le parole in un post del gruppo, che lentamente sta accompagnando i fan sulla strada verso l’ottavo album in studio. È stata creata anche una playlist su Spotify chiamata “La musicassetta”, dove ogni componente della band ha inserito le “scelte musicali che definiscono una buona parte del nostro universo”. “8” uscirà il 12 ottobre 2018, dopodiché i Subsonica partiranno per un tour europeo nel mese di dicembre chiamato “European reBoot 2018”. Le date annunciate toccheranno città mai raggiunte prima. A breve verranno svelate anche le date del tour in Italia, che presumibilmente prenderà il via nel 2019. «Il tour europeo è solo l’inizio…» hanno risposto alle richieste dei fan.

Le date del tour europeo

L’European reBoot 2018 farà tappa in nove città. È un viaggio importante per i Subsonica: «da più di 20 anni la geografia sonora dei nostri orientamenti è l’Europa. Oggi che riavviamo i motori per l’ottavo viaggio, desideriamo ripartire, anche idealmente, da questo grande luogo che continua ad allargare e a restringere i suoi confini». Ecco tutte le date annunciate: