Subsonica: in arrivo "8", il nuovo album della band torinese

Con un post su Facebook, i Subsonica annunciano la prossima uscita dell’ottavo album in studio. Il disco si chiamerà “8” e sarà pubblicato il 12 ottobre 2018. Una notizia che i fan stavano aspettando da tempo e che segna il ritorno di una delle band più longeve d’Italia.

La reunion dopo la parentesi dei progetti solisti

I fan ci speravano in un ricongiungimento del gruppo, che discograficamente era fermo al 2014, con l’album “Una nave in una foresta” e dopo la firma con la casa discografica “Vertigo” a maggio 2018, avevano capito che presto sarebbe arrivato un nuovo lavoro.

Nel frattempo, sia Samuel Romano che Davide “Boosta” Dileo si sono dedicati alla carriera solista, pubblicando rispettivamente “Il codice della bellezza” e “La stanza intelligente”, ma non avevano mai dichiarato terminata l’avventura dei Subsonica. In seguito alla partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Vedrai”, Samuel ha anche iniziato un tour estivo con alcune date all’estero.

Erano diversi mesi che i Subsonica stavano lavorando al nuovo album avevano annunciato ai fan la notizia con un messaggio criptico ma non troppo, sulla pagina Facebook ufficiale: “Stiamo per dirvi che il segnale WOW di possibile origine extra terrestre, captato nel 1977 dall’università dell’Ohio, potrebbe non essere l’unico impulso radio a banda stretta proveniente dall’esterno del Sistema solare, ricevuto fino ad oggi. E’ vero l’abbiamo letto su internet! Per esempio, ad essere esperto e a saper decifrare le variazioni di intensità di frequenza impercettibili, potresti decodificare sub conversazioni come questa.”

Il disco è stato registrato in parte a Londra, con l’ingegnere del suono Marta Salogni, già engineer dell’ultimo album di Björk.

La band dalla carriera ventennale

I Subsonica sono Samuel Romano - conosciuto da sempre solo come Samuel, Max Casacci, Davide Dileo - detto Boosta, Enrico Matta - detto Ninja, e Luca Vicini - detto Vicio. Attivi dal 1996, hanno pubblicato finora 7 album in studio, 3 live e 3 raccolte.

Nella loro carriera hanno vinto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Grinzane Cavour, un MTV European Music Award, un Premio Italiano della Musica, un Italian Music Award e tanti altri.

Il loro primo album, uscito nel 1997, dal titolo “Subsonica”, spiazzò subito la scena musicale italiana, per l’inafferrabilità del genere e la novità dei suoni.

La collaborazione con Antonella Ruggiero dei Matia Bazar li fa conoscere al grande pubblico e ai loro concerti partecipa sempre più pubblico.

Ma è con l’album “Microchip emozionale” del 1999 che la band torinese raggiunge un successo inaspettato, grazie a singoli come “Colpo di pistola” e “Liberi tutti”, ancora oggi tra i brani più richiesti dai fan.

La partecipazione al Festival di Sanremo con “Tutti i miei sbagli”, nel 2000, sembra non portare fortuna a Samuel e compagni, che si classificano ultimi, ma la canzone diventa la più trasmessa dalle radio.

La consacrazione arriva con il brano “Disco labirinto”, che vede la partecipazione di Morgan e che fa parlare per un videoclip dedicato alle persone non udenti, il primo mai realizzato.

Oggi i Subsonica sono una delle band più apprezzate anche all’estero e dopo la pubblicazione dell’album, partirà un tour nelle principali città europee.