Sono ancora solo ipotesi, ma quel che è certo è che i Subsonica hanno in serbo qualcosa per tutti i loro fan. Sul profilo della band, infatti, in questi giorni sono state postate varie immagini a sfondo arancione in cui compare la scritta “1999 - 2019”. Ogni immagine nasconde dietro ai pixel noti nomi dell’attuale scena musicale italiana, comunque riconoscibili ognuno dalla propria figura. Proprio nel 1999 è uscito “Microchip emozionale”, celebre album dei Subsonica che quest’anno festeggia i 20 anni. Unendo gli indizi è facile pensare che la band torinese stia per festeggiare il ventennale del disco con una speciale riedizione ricca di ospiti e collaborazioni.

Subsonica: gli artisti delle collaborazioni nascosti dietro ai pixel

Il profilo Facebook dei Subsonica negli ultimi giorni è stato aggiornato con varie foto che ritraggono personaggi noti della scena musicale nascosti dietro ai pixel. A distanza di qualche ora l’una dall’altra, queste grafiche coordinate hanno dato forma a quella che potrebbe essere una nuova pubblicazione della band torinese, ovviamente ricca di featuring. La scritta riportata su ogni foto, “1999 – 2019”, ci fa pensare che tutte queste collaborazioni faranno parte di una riedizione di “Microchip emozionale”, album cardine dei Subsonica che proprio quest’anno festeggia i suoi primi 20 anni. Tornando ai personaggi pixelati, sono comunque facilmente riconoscibili le figure di diversi artisti, tra cui Willie Peyote (con cui la band ha già collaborato per “L’incubo”, brano contenuto nell’ultimo album “8”), Fast Animals and Slow Kids, Coma Cose, Cosmo, Achille Lauro, Gemitaiz, Nitro, Ensi, Elisa, Motta e Coez. Tantissimi nomi molto amati dell’attuale scena musicale italiana che probabilmente daranno una nuova veste agli indimenticabili brani di “Microchip emozionale”. Ricordiamo che nell’album sono presenti alcuni dei singoli di maggiore successo dei Subsonica, tra cui “Tutti i miei sbagli”, “Discolabirinto”, “Colpo di pistola” e “Liberi tutti”.

“Microchip emozionale”, i festeggiamenti dei Subsonica

“Microchip emozionale” è il secondo album in studio dei Subsonica, pubblicato (nella sua prima release) il 26 agosto 1999 dalla Mescal. Il disco ha riscosso un grande successo, tanto da guadagnarsi negli anni il titolo di album più famoso della band. Durante il tour estivo 2019 Samuel e gli altri componenti del gruppo hanno festeggiato i 20 anni di “Microchip emozionale” con una speciale scaletta dedicata, portata in scena in alcune date selezionate tra le tante in calendario. Gli show in programma allo Stupinigi Sonic Park (Torino), al Rock in Roma, a Melpignano (Lecce) e a Taormina, sono stati dedicati al “Microchip Emo-Ventennale”, seppur all’interno dell’8 tour. Tra le prossime pubblicazioni della Sony Music compare anche il nome dei Subsonica, quindi quello che ci aspettiamo è una riedizione del più celebre dei loro album, un omaggio ai suoi 20 anni arricchito da tantissime collaborazioni con altri artisti. Aspettando l’ufficialità della cosa, vi consigliamo di riascoltarvi “Microchip emozionale” in tutta la sua bellezza. Di seguito la tracklist completa del disco nella sua riedizione del 2000 (“Tutti i miei sbagli” ed “Albe meccaniche” non erano presenti in quella del 1999):