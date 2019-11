Nonostante sia l'ultimo mese dell'anno, dicembre 2019 promette un intenso cartellone musicale. Da Nord a Sud grandi star nazionali e internazionali calcheranno i palchi di club e teatri, regalando grandi ore di musica e di emozioni. Tra gli artisti internazionali, da non perdere i concerti di Lamb, Bryan Adams e Jethro Tull . Inoltre, il 2 dicembre i Modà tornano al loro pubblico con il "Testa o Croce Tour". Ecco tutti i concerti di dicembre 2019 da non perdere.

Big internazionali

Il 1° dicembre i Lamb si esibiranno presso il Locomotiv Club di Bologna. Il 2 dicembre gli Archive tornano in Italia. Dopo due anni dall'ultima sosta nel nostro Paese, il collettivo britannico festeggerà i 25 anni di attività con tre concerti. Il primo si terrà all'Estragon di Bologna, seguito il 3 dicembre dallo show all'Auditorium Parco della Musica di Roma, e il 4 all'Alcatraz di Milano. Unica data italiana per i The Low Anthem: appuntamento al Circolo Ohibò di Milano il 7 dicembre. Appuntamento al Circolo Magnolia di Segrate (Milano) per l'unica data italiana di NOËP: l'autore di "Fk This Up" si esibirà l'8 dicembre. Il mese di dicembre 2019 culminerà con il grande appuntamento all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), con il concerto di Bryan Adams. La star canadese si sposterà poi il 15 dicembre al Forum di Assago (Milano). Evento di beneficenza per Ian Anderson e i suoi Jethro Tull: il 19 dicembre saranno al Capito di Pordenone per il "The Christmas Concert", che porteranno anche alla Chiesa di San Vitale di Parma il 20 dicembre.

Big italiani

Il 1° dicembre Irene Grandi termina i festeggiamenti per i suoi primi 25 anni di carriera con una grande festa al Teatro Verdi di Firenze. Sabato 1 dicembre 2019 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO) David Guetta si esibirà in un live ricco di luci ed effetti. Il 2 dicembre i Modà danno il via al loro " Testa o Croce Tour 2019/2020 ". Prima tappa: l'Unipol Arena di Bologna. Il gruppo si sposterà il 4 dicembre al Mediolanum Forum di Assago, per un evento live già sold out. Poi sarà la volta di Brescia (Brixia Forum, 7/12), Torino (Pala Alpitour, 8/12), Firenze (Mandela Forum, 11/12), Roma (Palazzo dello Sport, 14/12). A grande richiesta torna lo spettacolo "An Evening with Manuel Agnelli". Il frontman degli Afterhours si esibirà il 2 dicembre al Teatro Sociale di Como, per proseguire verso Venezia (Teatro Goldoni, 4/12), Firenze (Tuscany Hall, 6/12), Asti (Palco 19, 7/12), Parma (Teatro Regio, 9/12) e Milano (Teatro degli Arcimboldi, 10/12). Il 3 dicembre Vinicio Capossela sarà al Teatro Metropolitan di Catania. Poi proseguirà per Cosenza (Teatro Rendano, 5/12), Pescara (Teatro Massimo, 7/12), Roma (Auditorium Parco della Musica, 8/12), Perugia (Teatro Morlacchi, 9/12), Venezia (Teatro La Fenice, 15/12), Taneto di Gattatico (Re, Fuoriorario, 27 e 28/12). Tre date per Dente a dicembre: il 3 sarà alla Santeria Toscana 31 di Milano, il 5 al Monk di Roma e il 27 a Tito. Continua il " Diari Aperti Tour " di Elisa. Il 4 dicembre la cantante sarà al Palaflorio di Bari, da dove si sposterà verso Acireale (6/12), Bologna (9/12), Firenze (12/12), Roma (17/12). Due date per Wrongonyou a dicembre: il 7 sarà all'Officina degli Esordi di Bari e il 13 al New Age Club di Roncade (Treviso). Due date per i Nomadi a dicembre: il 7 saranno al Palamichieletto di Sacile e l'8 al Dis_Play Brixia Forum di Brescia. Un dicembre fitto per Niccolò Fabi. Si parte da Ravenna il 1 dicembre, per poi proseguire verso Milano (2/12), Pescara (8/12), Cosenza (10/12), Catania (12/12), Palermo (13/12), Trento (19/12), Vicenza (20-21/12).

Jazz

Apre il mese di dicembre, domenica 1° dicembre, Larry Franco, che introdurrà il periodo festivo con il primo spettacolo dedicato al Natale: “Unforgettable Christmas”, un progetto realizzato con l’obiettivo di valorizzare al meglio le due voci – di Larry Franco e di Dee Dee Joy – e di mantenere inalterato lo stile degli artisti. Nel repertorio i grandi classici natalizi come “Silent Night”, “Let It Snow”, “Amazing Grace”, “Santa Claus Is Coming To Town”, “Buon Natale all’ Italiana” e molti altri. Il 2 dicembre la Glen Miller Orchestra si esibirà nella Jukebox Saturday Night al Teatro Duse di Bologna. La formazione si sposterà poi a Milano (3/12), ad Ancona (4/12) e a Mestre (5/12). Rossana Casale, Grazia Di Michele e Mariella Nava porteranno sul palco del Blune Note di Milano il 22 dicembre lo pettacolo "Cantautrici", in cui le tre storiche voci femminili ripercorreranno i brani più famosi del loro repertorio. Lo spettacolo sarà replicato il 26 dicembre all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Il mese di dicembre per la Casa del Jazz di Roma inizia con lo spettacolo "Happy Birthday Enrico Pieranunzi" (5/12). Tra gli eventi da seguire c'è il concerto di Julian Oliver Mazzariello (7/12). Il 7 dicembre Sergio Cammariere and Band sarà al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme. Il 13 dicembre il Teatro Acacia di Napoli ospiterà il Paolo Fresu, Omar Sosa e Trilok Gurtu trio. Il 16 dicembre Gino Paoli e Danilo Rea saranno al Teatro Metastasio di Prato.

Roma Gospel Festival

Dal 22 al 31 dicembre l'Auditorium Parco della Musica ospiterà il Roma Gospel Festival. Sei gruppi in cartellone per un totale di quattordici spettacoli, per chiudere in allegria e grande sound il 2019. Si inizia il 22 dicembre con due spettacoli dei Chicago Mass Choir, che si esibiranno anche il 23. Nel giorno di Natale i protagonisti saranno gli Harlem Gospel Choir con due spettacoli. Il 26 dicembre saliranno sul palco i South Carolina Mass Choir. Il 27 dicembre sarà la volta dei Total Gospel Experience with Dennis Reed & The Gap, che si esibirà nello stesso giorno, in formazione separata, alle 21. Stesso programma anche per il 28 e 29 dicembre. Il 30 e 31 dicembre saranno i Danell Daymon & Greater Works a chiudere la rassegna.

Classica