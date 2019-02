Marzo sarà un mese fitto di appuntamenti per gli amanti della musica italiana e internazionale. Se da una parte i palchi nazionali accoglieranno artisti come Noa, Godsmack John Mayall e la Dave Matthews Band, i palasport saranno il vero fulcro musicale di questo mese. Oltre al via del "Paranoia Airlines Tour" di Fedez, la musica italiana si prepara a infiammare i palcoscenici italiani. Ecco tutti i concerti da non perdere a marzo.

Pop Rock Internazionale

Dopo l'annullamento del tour invernale a causa di un lutto in famiglia, i Godsmack hanno annunciato nuove date per il loro tour europeo. La band metal americana dà appuntamento ai suoi fan italiani lunedì 4 marzo 2019 ai Magazzini Generali di Milano. Due date da non perdere per Noa in Italia. La cantante israeliana, il cui vero nome è Achinoam Nini, porterà il concerto "Letters to Bach" al Teatro Nuovo di Ferrara (10 marzo) e al Teatro Toniolo di Mestre (12 marzo). Marzo sarà anche il mese dell'approdo in Italia dei Bowland. Saranno al PalaRiviera di San Benedetto del Tronto il 19 marzo, per poi spostarsi al Teatro della Fortuna di Fano (PU) il 20 marzo, al Casa della Musica di Napoli il 22, al Demodè di Modugno il 23 e al Flog di Firenze il 30 marzo (altri appuntamenti in aprile). Torna in Italia John Mayall: a partire dal 22 marzo sarà a Udine, Ancona (24 marzo), Firenze (25 marzo), Roma (26 marzo), Genova (27 marzo), Trento (28 marzo), Parma (29 marzo) e Fontaneto D'Agogna (30 marzo). Sold out il concerto milanese del 16 marzo di Paul Kalkbrenner. Gli Hooverphonic saranno al Vox Club di Nonantola il 22 marzo, mentre la Dave Matthews Band sarà al Gran Teatro Geox di Padova il 30 marzo. Due appuntamenti con Kristian Malsson, in arte The Tallest Man On Earth: l'artista si esibirà all'Auditorium Parco della Musica di Roma il 1° maro e al Teatro Dal Verme di Milano il 3 marzo.

Fedez nei Palasport

Fedez si prepara per il "Paranoia Airlines tour". Il rapper milanese si esibirà sui palchi dei più importanti Palasport italiani. Il 15 marzo sarà al Nelson Mandela Forum di Firenze, per poi spostarsi al Pala Alpitour di Torino (16 marzo), Unipol Arena di Bologna (21 marzo), PalaGeorge di Montichiari (BS) (23 marzo), PalaRossini di Ancona (28 marzo) e PalaSele di Eboli (30 marzo). "Mi sembra incredibile, dopo la vertigine di San Siro, emozionarmi all'idea di tornare a calpestare un palcoscenico", ha dichiarato Fedez, parlando del tour.

Elisa e i live di "Diari Aperti"

Il 15 marzo Elisa darà il via al "Diari Aperti tour", serie di concerti dedicati al suo nuovo album. Si comincia con la data sold out a Latisana, Teatro Odeon, per proseguire con il Teatro Verdi di Firenze (18 e 19 marzo), Teatro Team di Bari (21 e 22 marzo), Teatro Impero di Marsala (24 marzo), Teatro Metropolitan di Catania (25 marzo), Auditorium Parco della Musica (27 e 28 marzo), Teatro Augusteo di Napoli (30 e 31 marzo).

"10 Tour 2019" di Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso scalda i motori per il suo "10 Tour 2019", serie di concerti nei palasport dedicati al suo ultimo album. Si inizia il 5 marzo al Pala Alpitour di Torino, per proseguire con il PalaBarton di Perugia (7 marzo), il Mediolanum Forum di Assago (10 marzo), l'RDS Stadium di Genova (13 marzo), l'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO) (15 marzo), il PalaPrometeo Estra di Ancona (16 marzo), il Palazzo dello Sport di Roma (20 e 21 marzo), il PalaSele di Eboli (23 marzo), il PalaCalafiore di Reggio Calabria (24 marzo), il Pal'Art Hotel di Acireale (CT), (26 e 27 marzo), il PalaFlorio di Bari (29 marzo) e il PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi (TE) (30 marzo).

Eros Ramazzotti porta in tour "Vita Ce n'è"

Eros Ramazzotti si prepara ad andare in tour per raccontare il suo nuovo album "Vita Ce n'è". Si inizia al PalaAlpitour di Torino il 2 marzo, per poi proseguire con quattro appuntamenti al Mediolanum Forum di Assago (5, 6, 8 e 9 marzo, queste ultime due date già sold out). Quattro date anche a Roma, al Palazzo dello Sport: biglietti ancora disponibili per i concerti del 12 e 13 marzo, mentre sono già sold out i live del 15 e 16 marzo.

Claudio Baglioni ancora sul palco

Dopo essersi esibito per il pubblico di Sanremo, Claudio Baglioni torna a cantare nei palasport. Si esibirà al Modigliani Forum di Livorno il 15 marzo per poi spostarsi al Paladecò di Castel Morrone (19 e 20 marzo), al Pal'Art Hotel di Acireale (22 e 23 marzo), al Palacalafiore di Reggio Calabria (27 marzo), chiudendo il mese al Palazzo dello Sport di Roma (29 e 30 marzo).

I quarant'anni di carriera di Antonello Venditti

Il tour "Sotto il segno dei pesci" porterà ancora Antonello Venditti sui palchi di tutta Italia, per cantare insieme ai fan i suoi più grandi concerti. A marzo il cantautore romano sarà all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (2 marzo), al Palazzo dello Sport di Roma (8 e 9 marzo), al Teatro PalaPartenope di Napoli (16 marzo), al Pala Alpitour di Torino (22 marzo), al Mediolanum Forum di Assago (29 marzo).

Le altre date del pop

Tanti gli appuntamenti di marzo 2019, tra cui gli attesissimi live da tutto esaurito dei Maneskin. Il gruppo romano, autore del nuovo singolo "Fear for Nobody" sarà a Bologna (7 e 8 marzo, 27 e 28 marzo), Firenze (12 e 13 marzo), Fontaneto D'Agogna (NO) (15 marzo), Venaria Reale (TO) (16 e 18 marzo), Padova (22 marzo), Milano (24 marzo), Roma (30 e 31 marzo). Gué Pequeno si esibirà al Mediolanum Forum di Assago il 16 marzo, per poi esibirsi al Demodè di Modugno il 22 marzo, alla Casa della Musica di Napoli il 23, al Vox Club di Nonantola il 30. Il 26 marzo all'Afterlife Club di Perugia inizia il tour "Arisa - Una nuova Rosalba nei club". La cantante di "Mi sento bene" si esibirà anche il 27 marzo al Largo Venue di Roma, il 29 marzo ai Magazzini Generali a Milano e il 30 marzo al Viper Theatre di Firenze. Baby K canterà al Fabrique di Milano il 28 marzo e al Largo Venue di Roma il 29 marzo. Due date per Morgan al Teatro Golden di Roma: appuntamento il 23 e il 24 marzo. Sono tre invece gli appuntamenti con la Dark Polo Gang: Teatro della Concordia di Venaria Reale (8 marzo), Atlantico di Roma (15 marzo) e il Vox Club di Nonantola (23/03). Tre date anche per gli Ex-Otago: Pala Phenomeno di Fontaneto D'Agogna (28 marzo), Teatro della Concordia di Venaria Reale (30 marzo), Tuscany Hall di Firenze (31 marzo). Marzo sarà anche il mese conclusivo del "Siamo solo noise" tour di Benji & Fede. Il duo sarà sabato 2 marzo al Mamamia di Senigallia (AN), mentre il 3 marzo sarà alla Casa della Musica di Napoli, per chiudere in bellezza sabato 9 marzo al Demodè Club di Modugno (BA). Il tour dei Negramaro continuerà al Mandela Forum di Firenze (2 e 3 marzo), al Palazzo dello Sport di Roma (5 e 6 marzo), al Pala Decò di Caserta (8 e 9 marzo), al Palasele di Eboli (11 marzo). Grande appuntamento al Palaflorio di Bari, dove sono previste tre date: 13 e 14 marzo (già sold out) e 15 marzo. Infine, la formazione salentina sarà il 17 marzo al Palacalafiore di Reggio Calabria e il 19 marzo al Pal'Art Hotel di Acireale.

Jazz in alta quota

Marzo è il mese del jazz in alta quota. Si comincia con il "Dolomiti Ski Jazz", che quest'anno porterà in vetta artisti come il vibrafonista Mirko Pedrotti (Rifugio Zischgalm, 12 marzo) e il SOON Trio di Roberto Soggetti, Giulio Corini ed Emanuele Maniscalco (Palazzo della Magnifica Comunità di Cavalese, 10 marzo). Da non perdere il Luigi Bonafede Quartet con la partecipazione della voce di Dawn Mitchell (Sala Polifunzionale, Castello di Fiemme, 15 marzo), il Toots Thielemans Tribute (Chalet Caserina Pampeago, 16 marzo) e il Lanzoni-Morgan-McPherson Trio con special guest Pietro Tonolo (Cinema Teatro Comunale di Predazzo, 16 marzo). Subito dopo il divertimento continua con il "Val di Fassa Panorama Music", rassegna di contaminazione, tra blues, funk, jazz e una spruzzatina di rock 'n' roll. Ci saranno dieci concerti gratuiti nelle baite della Val di Fassa. Si comincia sabato 23 marzo con i Savana Funk del chitarrista Aldo Betto presso la Baita Paradiso, mentre giovedì 28 marzo sarà la volta di Dan Martinazzi e il suo trio Blues & Roots. Il 31 marzo sarà la volta della Tiger Dixie Band, che si esibirà alla Baita Cuz.

Gli altri appuntamenti

Continua la rassegna Crossroad con un imperdibile concerto del pianista George Cables (9 marzo, Ferrara, Jazz Club Torrione San Giovanni), a cui si aggiunge il trio del pianista e cantante Johnny O’Neal (25 marzo, Carpi, Centro Sociale Guerzoni). Il Camille Bertault Quartet si esibirà all'Auditorium Corelli di Fusignano (Ra) il 15 marzo, mentre il 19 marzo sarà la volta del jazz made in Italy con Mauro Ottolini e Fabrizio Bosso nel progetto "Storyville Story". Martedì 26 marzo al Teatro Galli di Rimini si esibirà il GFS Trio, composto da Trilok Gurtu, Paolo Fresu e Omar Sosa. Tra gli appuntamenti da non perdere per gli appassionati del jazz, è da segnalare la Glenn Miller Orchestra in concerto al Teatro Colosseo di Torino il 19 marzo. I concerti proseguiranno al Teatro Verdi di Firenze (20 marzo), Auditorium Parco della Musica di Roma (21 marzo), Politeama Rossetti di Triestre (22 marzo).