Alessandra Amoroso in concerto, le date del tour 2019

Il tour di Alessandra Amoroso sarà uno degli eventi live del 2019. Le date e la possibile scaletta per i concerti in programma in primavera

Una delle grandi protagoniste del 2019 sarà sicuramente Alessandra Amoroso, in tour da marzo. A ottobre la cantante ha pubblicato “10” il suo ultimo lavoro in studio e la serie di date in programma rappresentano una vera e propria festa per i primi dieci anni di carriera. I biglietti sono in vendita a partire da 25 euro sul circuito Ticketone e otto date sono già andate sold out. Il grande riscontro per i concerti fa il paio con il disco di platino ottenuto per il disco “10”. A dicembre Alessandra Amoroso ha vinto anche due premi al “Roma Videoclip”, tra le più importanti kermesse sul cinema e la musica. Sono stati suoi lo “Special award artista femminile dell’anno e per i 10 anni di carriera” e lo “Special award 18 anni di successo" per il brano “Due destini” con la partecipazione di Federico Zampaglione dei Tiromancino. Da pochissimi giorni è uscito anche il nuovo singolo tratto da “10”, annunciato con un messaggio sui social: «Finalmente “Dalla Tua Parte”, il nostro nuovo singolo, da oggi è in radio! Mi è capitato di pensare a più persone mentre cantavo questa canzone… e ovviamente la Big Family è inclusa, più o meno come da dieci anni a questa parte. A modo mio vi amo».

Il calendario del tour di Alessandra Amoroso

Questo il calendario completo del “10 Tour 2019”, tenendo presente che alcune date sono già sold out e che, vista la grande adesione, altre lo saranno molto presto.

5 marzo 2019, Torino, Pala Alpitour

7 marzo 2019, Perugia, PalaBarton

10 marzo 2019, Milano, Mediolanum Forum

13 marzo 2019, Genova, RDS Stadium

15 marzo 2019, Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

16 marzo 2019, Ancona, PalaPrometeo Estra

20 marzo 2019, Roma, PalaLottomatica

21 marzo 2019, Roma, PalaLottomatica

23 marzo 2019, Eboli (SA), PalaSele (SOLD OUT)

24 marzo 2019, Reggio Calabria, PalaCalafiore

26 marzo 2019, Acireale (CT), Pal’Art Hotel (SOLD OUT)

27 marzo 2019, Acireale (CT), PalArt Hotel (SOLD OUT)

29 marzo 2019, Bari, PalaFlorio

30 marzo 2019, Roseto degli Abruzzi (TE), PalaMaggetti (SOLD OUT)

1 aprile 2019, Milano, Mediolanum Forum

2 aprile 2019, Milano, Mediolanum Forum

4 aprile 2019, Courmayeur (AO), Forum Sport Center

6 aprile 2019, Padova, Kioene Arena (SOLD OUT)

7 aprile 2019, Trieste, PalaRubini Alma Arena

9 aprile 2019, Trento, Teatro Auditorium Santa Chiara (SOLD OUT)

10 aprile 2019, Padova, Kioene Arena

12 aprile 2019, Firenze, Nelson Mandela Forum

14 aprile 2019, Isernia, Auditorium Unità d’Italia (SOLD OUT)

15 aprile 2019, Potenza, Palabasento

19 aprile 2019, Cagliari, Fiera – Padiglione E

3 maggio 2019, Roma, PalaLottomatica

4 maggio 2019, Eboli (SA), PalaSele

6 maggio 2019, Napoli, PalaPartenope

7 maggio 2019, Napoli, PalaPartenope

9 maggio 2019, Bari, PalaFlorio (SOLD OUT)

10 maggio 2019, Bari, PalaFlorio

13 maggio 2019, Acireale (CT), PalArt Hotel

La possibile scaletta del tour

Il 16 dicembre Alessandra Amoroso ha partecipato al concerto gratuito tenuto in piazza del Ferrarese a Bari per “La Notte dei Doni” in favore della Caritas. Sul palco ha cantato “Trova Un Modo”, che l’artista ha scelto come singolo da rilasciare dopo “La Stessa”, approdata in radio nel giorno del suo compleanno. Tra i brani scelti anche un grande classico del suo repertorio, “Immobile”, ma anche “Dalla Tua Parte”, inserita nella tracklist dell’ultimo album di inediti e nuovo singolo. Questi brani si presume faranno sicuramente parte della scaletta del tour in programma da marzo a maggio.