Alessandra Amoroso aggiunge 4 nuove date al 10 Tour 2019

Alessandra Amoroso celebra i dieci anni di carriera con il “10 Tour 2019”, un percorso che la porterà a incontrare i fan di tutta Italia, isole comprese. Visto il grande successo delle date precedenti, la cantante ha aggiunto quattro nuove imperdibili tappe al suo già ricchissimo percorso.

Alessandra Amoroso: altre 4 date al 10 Tour

Alessandra Amoroso aggiunge seconde, e in alcune città addirittura terze date al suo grande appuntamento musicale dal vivo che celebra i dieci anni di carriera. La grande, insperata adesione dei fan al 10 Tour ha spinto la cantante a organizzare appuntamenti live anche sulle isole italiane. Poche ore fa, la Amoroso ha annunciato sui social che avrebbe aggiunto quattro nuovi appuntamenti in giro per l’Italia: le seconde date di Padova e Napoli e le terze date di Napoli e Bari.

I biglietti sono già disponibili in prevendita sul circuito TicketOne. Per motivi di bagarinaggio, non sarà possibile acquistare più di 4 biglietti per account.

10 Tour 2019: il calendario completo dell’evento

Ecco il calendario completo del 10 Tour 2019, tenendo presente che alcune date sono già sold out e che, vista la grande adesione, altre lo saranno molto presto.

5 marzo 2019, Torino, Pala Alpitour

7 marzo 2019, Perugia, PalaBarton

13 marzo 2019, Genova, RDS Stadium

15 marzo 2019, Casalecchio di Reno, Unipol Arena

16 marzo 2019, Ancona, PalaPrometeo

20 marzo 2019, Roma, Palalottomatica

21 marzo 2019, Roma, Palalottomatica

23 marzo 2019, Eboli, Palasele

24 marzo 2019, Reggio Calabria, Palacalafiore

26 marzo 2019, Acireale, Pal’art Hotel (SOLD OUT)

27 marzo 2019, Acireale, Pal’art Hotel (SOLD OUT)

29 marzo 2019, Bari, Palaflorio (SOLD OUT)

30 marzo 2019, Roseto degli Abruzzi, Pala Remo Maggetti

1 aprile 2019, Assago, Mediolanum Forum

2 aprile 2019, Assago, Mediolanum Forum

4 aprile 2019, Courmayeur, Forum Sport Center

6 aprile 2019, Padova, Kioene Arena

7 aprile 2019, Trieste, Palarubini Alma Arena

9 aprile 2019, Trento, Teatro Auditorium Santa Chiara (SOLD OUT)

10 aprile 2019, Padova, Kioene Arena (NUOVA DATA)

12 aprile 2019, Firenze, Nelson Mandela Forum

14 aprile 2019, Isernia, Auditorium Unità d’Italia (SOLD OUT)

15 aprile 2019, Potenza, Palabasento

19 aprile 2019, Cagliari, Fiera – Padiglione E

4 maggio 2019, Eboli, Palasele

6 maggio 2019, Napoli, Palapartenope

7 maggio 2019, Napoli, Palapartenope (NUOVA DATA)

9 maggio 2019, Bari, Palaflorio (SOLD OUT)

10 maggio 2019, Bari, Palaflorio (NUOCA DATA)

13 maggio 2019, Acireale, Pal’art Hotel (NUOVA DATA)

10/IO

Il nuovo album di Alessandra Amoroso si chiama “10” – ma anche “IO” – proprio come gli anni trascorsi dalla prima volta che ha messo piede al talent show di “Amici”. Il disco arriva a due anni di distanza dall’ultimo, “Vivere a colori”, e contiene 14 tracce che raccontano il suo percorso come artista, i suoi valori e il modo di vedere e vivere la vita. “10” è prodotto da Sony Music e ha già ottenuto un disco d’oro per aver superato le 25 mila unità di vendita. Parallelamente, il singolo “La stessa” segue il medesimo destino, collocandosi ai primi posti delle classifiche italiane.