Alessandra Amoroso: svelate le date dell'instore tour

Dal prossimo 5 ottobre Alessandra Amoroso sarà impegnata in un fitto programma di promozione del suo nuovo album di inediti “10/IO”, la cui uscita è programmata per lo stesso giorno. Nel corso dell’instore tour, la cantante salentina incontrerà i suoi fan e firmerà le copie del disco, pubblicato a 10 anni di distanza dall’inizio della sua carriera nel mondo della musica italiana. Le date dell’iniziativa sono state rese note dalla stessa Amoroso con un video pubblicato il 23 settembre scorso su tutti i suoi social.

Tutti gli appuntamenti dell’instore tour

L’instore tour di “10/IO” partirà dal Mondadori Megastore di Piazza Duomo a Milano e toccherà nelle settimane successive le principali città d’Italia. Il firma-copie si concluderà a Genova l’11 novembre. Ecco tutti gli appuntamenti:

5 ottobre - Mondadori Megastore, Milano, ore 17:30

6 ottobre – Centro Commerciale Centro Sicilia, Misterbianco (CT), ore 17:30

7 ottobre - Discoteca Laziale, Roma, ore 18:00

9 ottobre - Centro Commerciale Forum, Località Roccella (PA), ore 17:00

10 ottobre - Centro Commerciale Campania, Marcianise (CE), ore 18:00

12 ottobre - Centro Commerciale Metropolis, Rende (CS), ore 18:00

13 ottobre - La Feltrinelli (BA), ore 15:00

14 ottobre - La Feltrinelli (LE), ore 15:00

17 ottobre - Einòs Shopping Center Roncadelle (BS), ore 17.30

18 ottobre - Mondadori Megastore, Torino, ore 16:00

2 novembre - Centro Commerciale Maximall Pontecagnano, Faiano (SA), ore 17:00

3 novembre - Mondadori Bookstore, Taranto, ore 15:00

4 novembre - Centro Commerciale Quasar Village, Corciano (PG), ore 17:00

8 novembre - Mondadori Megastore, Bologna, ore 16.30

9 novembre - Mondadori Bookstore, Padova, ore 16.30

10 novembre - Centro Commerciale La Grande Mela, Lugagnano (VR), ore 17.30

11 novembre - La Feltrinelli, Genova, ore 15:00

Il nuovo album “10/IO”

Il 5 ottobre è in programma anche l’uscita del nuovo progetto discografico della cantante salentina, annunciato sempre attraverso un video sui social. In tale occasione, la Amoroso ne ha svelato la copertina e la tracklist, che include 13 inediti e “La stessa”, il brano scritto da Paolo Antonacci e Dario Faini e rilasciato in radio il 12 agosto scorso in occasione del 32esimo compleanno dell’artista pugliese. Il nuovo album “10/IO” contiene altre importanti firme del mondo discografico italiano, tra cui Daniele Incicco de La Rua, Davide Simonetta, Roberto Casalino, Amara e Federico Zampaglione, Federica Abbate e Cheope. Questo l’elenco completo degli inediti:

La stessa Dalla tua parte Forse domani Forza e coraggio La gente non sei tu Trova un modo Cadere piano Simmetria dei desideri Declinami l’amore Parlare perdonare baciare Buongiorno Parola chiave Ogni santissimo giorno In me il tuo ricordo#10io

In attesa del tour “10/IO”

“10/IO” e l’instore tour arrivano dopo due anni dal successo di “Vivere a colori” che fin dal suo debutto ha raggiunto velocemente le vette delle classifiche. All’Amoroso non resta che annunciare anche il tour del disco, che potrebbe partire nel 2019. Nell’attesa, i fan potranno comunque incontrarla nei 17 appuntamenti previsti in giro per l’Italia nei principali store e librerie.