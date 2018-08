Alessandra Amoroso lancia un indizio sul nuovo singolo?

Alessandra Amoroso sta tornando, più bella e talentuosa che mai. La cantante salentina, che il 12 agosto 2018 compirà 32 anni, ha pubblicato una foto sui social network in cui appare in splendida forma. “Beh...me sparu puru iou na foto seski!!! Prima dei 32”, ha scritto, a corredo dell’immagine. La frase è in dialetto salentino, ma il significato è chiaro: “Beh… mi sparo anch’io una foto sexy! Prima dei 32”. Ma questo non è il solo riferimento al compleanno che la cantante ha condiviso con i fan: ce n’è un altro, infatti, che potrebbe aver dato un indizio sull’uscita del nuovo singolo…

Il nuovo singolo di Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso ha pubblicato sui social un’altra foto che la raffigura pensosa davanti al civico 128. Secondo alcune indiscrezioni la location non sarebbe casuale: 12/8, infatti, non è solo un normale numero, ma un chiaro riferimento al giorno del suo compleanno. E, per i fan più attenti, sarebbe un’indicazione sulla data di uscita di un nuovo singolo. Per adesso non ci sono maggiori informazioni e l’uso del condizionale è d’obbligo: eppure, chissà che Alessandra Amoroso non decida, proprio nel giorno del suo compleanno, di fare un bel regalo anche ai suoi fan. I rumors sono diventati ancora più forti dopo un’altra immagine pubblicata dalla cantante: si tratta sempre di una grafica con la scritta 12/8 e l’hashtag #VeLoDicoAlMioCompleanno. A supporto della tesi, un’altra descrizione eloquente: “La data del mio compleanno, sempre la stessa. Ma sta portando cose nuove. 12 agosto 2018. #VeLoDicoAlMioCompleanno”.

Il successo di “Vivere a Colori”

Sono passati due anni dall’uscita di uno dei più grandi successi di Alessandra Amoroso, “Vivere a Colori”. Il disco, pluripremiato dal pubblico e dalla critica, è il quarto album in studio dell’artista, osannata per l’estensione incredibile della sua voce. Il cd vanta la collaborazione di numerosi artisti che hanno contribuito alla creazione dei brani: Elisa, Tiziano Ferro, Michael Tenisci, Federico Zampaglione, Federica Camba e Daniele Coro sono solo alcune delle star che hanno unito il loro genio alla straordinaria capacità canora di Alessandra Amoroso. Che adesso sembra stia per tornare con un nuovo album.

Il nuovo disco di Alessandra Amoroso

Da tempo, infatti, sembra che Alessandra Amoroso stia lavorando a un nuovo disco, ciliegina sulla torta di dieci anni di carriera passati sempre sulla cresta dell’onda. L’artista non ha fatto trapelare nulla sull’album in arrivo, ma i fan sono già in fermento per i numerosi indizi seminati sui social.

Lo straordinario successo di Alessandra Amoroso

Nel corso della sua incredibile carriera, Alessandra Amoroso ha vinto 6 Wind Music Awards, 2 MTV Italia Awards e un Best Europe South Act. Nel 2016 è stata la cantante italiana più ascoltata su Spotify ed è stata inserita da Billboard nella Top 50 della prestigiosa classifica internazionale Social. Alessandra Amoroso, infatti, è una delle cantanti più seguite sulle piattaforme online. Il suo ultimo album, “Vivere a Colori”, è rimasto per ben 100 settimane nella classifica FIMI. Senza contare che l’artista è entrata nel Guinnes World Record per aver realizzato il maggior numero di duetti nell’arco di due minuti.