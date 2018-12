Tiromancino, il nuovo video di "Due Destini" con Alessandra Amoroso

"Due Destini" compie 18 anni e per celebrare l'anniversario, Federico Zampaglione e il suo gruppo hanno inciso una versione inedita del brano con la collaborazione di Alessandra Amoroso. Da oggi è online il video, diretto da Antonio Usbergo e Niccolò Celaia di "YouNuts!", con la partecipazione straordinaria di Marco Giallini.

"Un vestito nuovo" per la canzone

Nel 2000 i Tiromancino lanciavano "Due Destini", un brano suggestivo, che ha fatto conoscere in tutta Italia la band romana. Per questo Zampaglione ha deciso di regalargli "un vestito nuovo, come farebbe un papà innamorato. Un vestito leggero e colorato tessuto insieme ad una voce unica, che sa incantare e toccare le corde più nascoste dell’anima". Nella nuova versione, "Due Destini" vede unirsi le voci di Federico Zampaglione e Alessandra Amoroso.

Il nuovo video

Nel video di "Due Destini", Zampaglione e Amoroso interpretano il brano cantando su una spiaggia. Tra i protagonisti della clip diretta da Antonio Usbergo e Niccolò Celaia, c'è anche l'attore Marco Giallini (protagonista fra l'altro della serie "Romanzo Criminale") nei panni di un padre affettuoso, e Alice Papes nel ruolo della figlia. Il risultato è un mini-film carico di emozioni, in cui un papà separato trascorre una giornata con la sua bambina, tra difficoltà e tenerezze. La nuova versione di "Due destini" anticipa l’uscita del prossimo progetto discografico dei Tiromancino, in arrivo a settembre. L’album conterrà alcuni dei brani più significativi della band, riarrangiati e reinterpretati per l’occasione in collaborazione con grandi artisti italiani, oltre ad alcuni inediti.