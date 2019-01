Alessandra Amoroso, il nuovo singolo è “Dalla Tua Parte”

Arriverà in radio venerdì 4 gennaio il terzo singolo estratto dall’album “10” di Alessandra Amoroso. Dopo “La Stessa” e “Trova Un Modo”, la cantante pugliese interpreta un brano scritto per lei a sei mani da Federica Abbate, Cheope e Dario Faini (in arte Dardust). A ormai tre mesi di distanza dall’uscita del fortunatissimo disco col quale la Amoroso festeggia un decennio di carriera, l’artista tornerà in heavy rotation con la seconda traccia di un album già premiato disco d’oro dopo una sola settimana dall’uscita. «Mi è capitato di pensare a più persone mentre cantavo questa canzone… e ovviamente la Big Family è inclusa, più o meno come da 10 anni a questa parte», ha scritto la Amoroso sul suo profilo Facebook lanciando il brano.

I preparativi per il nuovo tour

“Dalla Tua Parte” sarà ovviamente uno dei brani che Alessandra Amoroso porterà sul palco nei concerti del nuovo tour in partenza a marzo, come ha lei stessa confermato dando qualche anticipazione sulla setlist. «Sono molto impegnata sulla costruzione della scaletta, che con 10 anni di carriera prevede sicuramente oltre venti brani. Non mi sembra giusto lasciar fuori “Immobile”, “Stupida”, “Estranei”, i brani con i quali ho iniziato e che ormai fanno parte della nostra storia, mia e della mia big family. Aspettatevi circa due ore di spettacolo, sicuramente non mancheranno i nuovi brani tratti da “10”. Per fare uno show perfetto sto curando molto la mia voce, che è il mio strumento. A breve inizierò a lavorare con i musicisti sugli arrangiamenti ma non voglio assolutamente stravolgere i brani, devo cantarli insieme al pubblico così come loro li conoscono. Sono molto felice di partire da Torino sicuramente al PalaAlpitour sarà una prima grandissima festa».

Il testo della canzone

Questo il testo di “Dalla Tua Parte”:

Lo so che eri abituata a fidarti solo di te stessa

non esisteva nessun’altra regola che questa

ed ogni metro, ogni palmo conquistato è stata una fatica

e le discese le puoi contare sulle dita

lo so che eri abituata a ballare solo sulle punte

sopra tutti i chiodi della vita

a guardarti le spalle e a difenderti da tutti

anche da chi non ti aveva mai ferita

Se avrai torto o ragione per me

non sarà importante

sappi che io sarò sempre

dalla tua parte

e senza dubbi ed incertezze

inganni, scuse o debolezze io

in ogni giorno, in ogni istante

Io sarò dalla tua parte, oh oh oh

Io sarò dalla tua parte, oh oh oh

Perché la vita corre in fretta e non c’è tempo di aspettare

che sei tu, la sola terra ferma in tutto questo mare

e potrei stare qui in eterno ferma, standoti a guardare

come un continente, un mondo nuovo da esplorare

lo so che eri abituata a camminare solo sulle punte

per non fare mai troppo rumore

a portarti sulle spalle i problemi di tutti

ma comunque vada

Se avrai torto o ragione per me

non sarà importante

sappi che io sarò sempre

dalla tua parte

e senza dubbi ed incertezze

inganni, scuse o debolezze io

in ogni giorno, in ogni istante

Io sarò dalla tua parte, oh oh oh

Io sarò dalla tua parte, oh oh oh

Quante volte sei fuggita con la mente?

Quante volte hai già pagato le tue scelte?

Quante colpe ti sei presa senza averle?

Quante volte mi hai risposto “non è niente”?

Quante volte io lo so che mi sorriderai?

a tutto quello che hai passato non pensarci mai

che non cambia niente, che non conta niente, ma

Se avrai torto o ragione per me

non sarà importante

sappi che io sarò sempre

dalla tua parte

e senza dubbi ed incertezze

inganni, scuse o debolezze io

in ogni giorno, in ogni istante

Io sarò dalla tua parte, oh oh oh

Io sarò dalla tua parte, oh oh oh