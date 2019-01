Elisa in concerto, tutte le date del tour 2019

A partire da marzo 2019 Elisa partirà in tour per presentare al pubblico le canzoni del suo nuovo album “Diari aperti”, uscito il 26 ottobre 2018. I concerti si terranno nei teatri di tutta Italia e moltissime date sono già sold out. Data la grande richiesta da parte del pubblico, nelle scorse settimane sono stati aggiunti nuovi appuntamenti a Milano (quinta data), Bari (terza data), Firenze e Roma (quarta data in programma per entrambe le città). Di seguito tutti i dettagli e le informazioni sul tour di Elisa: “Diari aperti – live nei teatri”.

I “Diari aperti” di Elisa

Lo scorso 26 ottobre Elisa è tornata col nuovo album, “Diari aperti”. Il disco è il suo secondo lavoro in studio interamente in lingua italiana dopo “L’anima vola” (2013). Ad ora, sono stati estratti i singoli “Quelli che restano” (in featuring con Francesco De Gregori), “Se piovesse il tuo nome” e “Promettimi”. Il titolo dell’album è legato alla passione di Elisa per la scrittura di diari personali, «ho sempre scritto diari. Il primo mi è stato regalato dalla zia che tornava dalla Cina. Non riesco a scriverli tutti i giorni».

Le date del tour 2019: info e biglietti

Dopo le session acustiche negli store, Elisa è pronta a dare il via al “Diari aperti tour”, live nei teatri. La tournée partirà il 15 marzo 2019 con la data zero al Teatro Odeon di Latisana (UD), per poi far tappa in moltissime città d’Italia (Sicilia e Sardegna comprese). Data la grande richiesta da parte del pubblico, il calendario 2019 di Elisa si sta arricchendo sempre più di concerti. Molti show, infatti, hanno già registrato il sold out. Nelle scorse settimane a Milano è stata annunciata una nuova data (la quinta) al Teatro degli Arcimboldi, gli appuntamenti di Firenze (Teatro Verdi) e Roma (Auditorium Parco della Musica) sono arrivati a contare quattro live, mentre a Bari è stato aggiunto un terzo concerto al Teatro Team. Queste nuove date vanno ad arricchire un calendario già fittissimo; i biglietti sono disponibili in prevendita su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati, a partire da 39 euro (diritti di prevendita inclusi). Il prezzo varia a seconda della location e del posto selezionato. Di seguito tutte le date del “Diari aperti tour” di Elisa, aggiornate ad ora: