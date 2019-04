Gué Pequeno in concerto: annunciati gli ospiti della data di Milano

Manca meno di un mese al concerto – evento di Gué Pequeno al Mediolanum Forum di Assago, in provincia di Milano. Lo show è in programma per il 16 marzo 2019 e anticiperà il breve tour nei club al via il 22 marzo dal Demodé Club di Modugno, in provincia di Bari. Uno show che si preannuncia come una grande festa, essendo il primo live del rapper in un palazzetto dello sport. Proprio per questo, una serata ricca di sorprese e di ospiti.



Gli ospiti al concerto di Gué Pequeno al Forum di Assago

Sono tanti gli artisti che saliranno sul palco insieme a Gué Pequeno, in occasione del suo concerto – evento al Forum di Assago. Rapper, ma anche artisti pop: nomi che nel corso della loro carriera hanno incrociato quella di Gué Pequeno. Tra questi, un artista dell’ultim’ora è Mahmood: il cantante del momento, vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo con “Soldi”. Proprio Gué Pequeno era salito sul palco del teatro Ariston insieme a lui, il venerdì, nel corso della serata dei duetti, per una versione rappata del brano. Poi ci saranno Sfera Ebbasta e DrefGold, che avevano affiancato Gué Pequeno in studio incidendo insieme “Borsello”. Salirà sul palco Frah Quintale, autore del duetto in “2%” (il brano del rapper attualmente in rotazione radiofonica). Vedremo Noyz Narcos, che abbiamo ascoltato in “B******i senza gloria”. Ancora, Luché e Marracash, per comporre il trio di “Modalità aereo”. Per la quota trap troviamo poi la Dark Polo Gang ed Elettra Lamborghini. Tra i rapper ci saranno Carl Brave, Izi, Lazza e Rkomi. E poi Elodie, che aveva duettato con Gué Pequeno (e Michele Bravi) sulle note del tormentone estivo “Nero Bali” e, in “Sinatra”, in “Sobrio”, Enzo Avitabile e Il profeta. Il concerto al Mediolanum Forum inizierà alle 21. Su TicketOne sono disponibili i biglietti per la sola tribuna non numerata, anello C, al costo di 34,50 euro. Esauriti invece i tagliandi per gli anelli A e B e per il parterre in piedi.

Il tour nei club di Gué Pequeno

Archiviato lo show al Forum di Assago, Gué Pequeno inizierà un breve tour nei club italiani, che debutterà venerdì 22 marzo dal Demodé Club di Modugno, in provincia di Bari, per terminare giovedì 4 aprile all’Atlantico Live di Roma. Una serie di show che con ogni probabilità ripeteranno la scaletta del live apripista in programma a Milano. Il tour, così come lo show al Forum di Assago, sarà dedicato soprattutto ai brani estratti da “Sinatra”, il più recente disco del rapper, pubblicato il 14 settembre dello scorso anno. Presenti nella scaletta sicuramente i tre singoli “Trap Phone”, “Bling Bling (Oro)” – le due canzoni di lancio dell’intero lavoro – e “2%”, il brano attualmente in rotazione radiofonica. I biglietti per tutti i concerti della tournée sono disponibili sul sito di TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati, a partire da 27 euro. I concerti nei club di Gué Pequeno: