Concerti del 2019, gli eventi più attesi a Milano

Il nuovo anno è cominciato ed è già tempo di fare una cernita di quelli che si presentano come i concerti più attesi del 2019. Partiamo con un focus sugli eventi che andranno in scena a Milano, città al centro dell’industria discografica e culturale italiana. Ecco una prima selezione degli artisti che si esibiranno sui palchi meneghini nei prossimi mesi: dalla nuova scena del nostro Paese ai grandi artisti internazionali.

Gli artisti italiani più attesi

Già a partire da gennaio i club milanesi faranno da cornice ai concerti di tantissimi artisti nostrani. Il 17 gennaio il rapper-cantautore torinese Willie Peyote si esibirà all’Alcatraz per l’ultima tappa del suo tour invernale (sold out). Tutto esaurito anche per i due show di Calcutta, che il 20 e 21 gennaio presenterà il suo ultimo album “Evergreen” al Mediolanum Forum di Assago. I salentini Boomdabash saranno live il 24 gennaio all’Alcatraz (biglietti disponibili a 20 euro, prevendita inclusa). Il 2 febbraio i fan di Ermal Meta potranno assistere al suo concerto al Teatro degli Arcimboldi, mentre Cosmo si esibirà al Mediolanum Forum per il gran finale del Cosmotronic tour (attualmente biglietti da 26,45 euro, prevendita inclusa). Al Fabrique sono attesi Benji & Fede l’1 febbraio e la Dark Polo Gang il 9 febbraio. Subsonica sul palco del Forum con una doppia data: 18 e 19 febbraio (biglietti a partire da 34,50 euro). Tanti gli appuntamenti di marzo 2019, tra cui: al Mediolanum Forum Gazzelle (1 marzo, da 23 euro), Eros Ramazzotti (5, 6, 8 e 9 marzo, da 46 euro), Alessandra Amoroso (10 marzo, 1 e 2 aprile, da 25 euro), Gué Pequeno (16 marzo, da 34,50 euro), Antonello Venditti (29 marzo, da 30 euro) e il rap di Salmo (30 marzo, sold out). Sul palco dell’Alcatraz saliranno i Canova il 20 marzo (biglietti a 23 euro). Attesissimi anche i live da tutto esaurito dei Maneskin (25 marzo e 7, 9, 10 aprile) al Fabrique, stessa location del concerto di Baby K (28 marzo, da 25 euro). Appuntamenti di aprile e maggio al Mediolanum Forum: Irama (5 aprile, da 28,75 euro), Thegiornalisti (5 e 15 aprile, 14 maggio, biglietti da 34,50 euro), Fedez (8 aprile, da 34,50), Claudio Baglioni (12 e 13 aprile, da 35 euro), il trap king Sfera Ebbasta (27 aprile, da 34,50), Marco Mengoni (1, 2 e 4 maggio, sold out), Giorgia (6 maggio, da 36,80), Ultimo (8 e 16 maggio, sold out). Con l’arrivo del bel tempo i grandi concerti si spostano allo Stadio di San Siro: Vasco Rossi si esibirà l’1, 2, 6 e 7 giugno, mentre Laura Pausini e Biagio Antonacci sono attesi per i loro duetti il 4 e 5 luglio (biglietti da 29 euro). Già annunciati anche alcuni appuntamenti autunnali al Forum, in particolare Fabrizio Moro il 27 ottobre (da 29 euro) e Daniele Silvestri il 22 novembre (da 34,50 euro).

Le star internazionali in concerto a Milano

Milano ospiterà i live di tantissimi artisti di fama internazionale nel corso del 2019. Si parte il 3 febbraio con il live dei Good Charlotte all’Alcatraz (biglietti da 39,25 euro) e si continua con l’atteso concerto trip hop dei Massive Attack in programma il 6 febbraio al Mediolanum Forum (ancora pochi biglietti disponibili al prezzo di 46 euro - anello C numerato). Unica data italiana per Billie Eilish il 21 febbraio al Fabrique (sold out), stessa location dove andrà in scena in concerto di Paul Kalkbrenner il 16 marzo (sold out) e dei Tokio Hotel il 7 maggio (biglietti da 46 euro). Al Mediolanum Forum sono attesissimi anche i live dei Mumford & Sons il 29 aprile (sold out), Alvaro Soler il 9 maggio (da 28,75 euro), Mark Knopfler il 10 maggio (sold out), Lenny Kravitz l’11 maggio (da 79,35 euro), George Ezra il 17 maggio (da 34,50 euro), Phil Collins il 17 giugno (da 103,50 euro), 19 giugno Def Leppard (da 74,75 euro) e infine il 23 e 24 settembre Michael Bublé (biglietti da 69 euro). In occasione del Milano Summer Festival sono già stati annunciati i concerti dei Metallica l’8 maggio (da 86,25 euro), dei Kiss il 2 luglio (da 97,52 euro) e di Ben Harper il 17 luglio (da 46 euro). Allo stadio di San Siro attesissimi i concerti di Ed Sheeran il 19 giugno (sold out) e dei Muse il 12 e 13 luglio (biglietti a partire da 42,55 euro).