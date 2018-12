Mumford & Sons, è partito il "Delta tour": ecco la scaletta

I Mumford & Sons sono tornati in concerto con il loro “Delta tour”: ecco le canzoni in scaletta

Venerdì 16 novembre 2018 è stata una data importante per i Mumford & Sons: è stato il giorno d’uscita del loro nuovo album “Delta” e l’inizio del world tour con il concerto alla 3Arena di Dublino. La band inglese ha presentato per la prima volta live le nuove canzoni, non dimenticando di portare in scena anche i più grandi successi dei precedenti dischi.

La scaletta del “Delta tour”

I Mumford & Sons sono tornati con un nuovo album intitolato “Delta” pubblicato lo scorso venerdì 16 novembre, stesso giorno d’inizio del loro tour mondiale. La band ha esordito live con i nuovi brani alla 3Arena di Dublino, per poi continuare con una prima tranche di date nel Regno Unito. Il tour proseguirà con oltre sessanta concerti fino a giugno 2019, facendo tappa in diverse città degli Stati Uniti d’America, Canada, Australia, Nuova Zelanda ed Europa. I Mumford & Sons hanno annunciato anche un’unica data italiana, fissata per il 29 aprile 2019 al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e già sold out. Nella scaletta portata in scena durante i primi show la band ha dato ovviamente ampio spazio ai pezzi del nuovo album “Delta” (tra cui i singoli già condivisi, “Guiding Light” e “If I Say”), senza tralasciare i “vecchi” brani che hanno segnato la loro carriera: “Little Lion Man”, “The Cave”, “White Black Page”, “Believe” e altri. È possibile che le canzoni scelte dai Mumford & Sons possano variare a seconda dei live, ma come linea guida per arrivare preparati al concerto può essere utile dare un’occhiata alle setlist già seguite nei precedenti show. Di seguito la scaletta del concerto del 16 novembre 2018 alla 3Arena di Dublino, prima tappa del “Delta tour”:

42 Guiding Light Little Lion Man Lover Of The Light The Wolf The Wild Slip Away Tompkins Square Park Believe Ghosts That We Knew White Blank Page The Cave Roll Away Your Stone Ditmas Picture You Darkness Visible Timshel If I Say Awake My Soul I Will Wait Delta

Il nuovo album “Delta”

Il nuovo album dei Mumford & Sons, “Delta”, è uscito il 16 novembre 2018, a tre anni di distanza dall’ultimo disco “Wilder Mind”. Le registrazioni sono avvenute ai The Church Studios di Londra e la produzione è stata curata da Paul Epworth (vincitore di un premio Oscar e un Golden Globe con “Skyfall” - scritta insieme ad Adele, premiata come “miglior canzone” - e di ben sei Grammy Awards tra cui “produttore dell’anno” nel 2012). Ad anticipare il disco sono stati condivisi i singoli “Guiding Light” e “If I Say”. L’album è composto da 14 tracce e al classico stile folk della band sono stati incorporati elementi di elettronica, rap e jazz. Il tastierista Ben Lovett ha affermato che “Delta” tratta le cosiddette "quattro D": death, divorce, drugs, depression (in italiano: morte, divorzio, droga e depressione). L’intero album suona più introspettivo e riflessivo rispetto ai precedenti, senza per questo dover rinnegare quelle dinamiche estatiche da stadio che caratterizzano la band.