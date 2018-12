Mumford & Sons, in arrivo il nuovo album "Delta"

Manca poco al ritorno dei Mumford & Sons: il nuovo album della band si intitola “Delta” e sarà pubblicato il prossimo 16 novembre. L’annuncio è arrivato insieme alla condivisione del nuovo singolo “Guiding Light”, presentato in anteprima il 20 settembre, durante il programma di Annie Mac sulle frequenze di BBC Radio 1.

“Guiding Light”: tutto sul nuovo singolo

L’uscita del nuovo album “Delta” è stata anticipata dal primo singolo estratto “Guiding Light”, descritto come “una vertiginosa canzone folk rock che cresce, cresce, esplode e poi esplode di nuovo”. Il frontman della band, Marcus Mumford, ha rivelato ad Annie Mac che la canzone è stata scritta un anno fa, ma non è stato facile registrarla e metterla su disco. Prima di arrivare alla versione definitiva “Guiding Light” è stata provata in molti modi diversi: per la band inglese è stata un po’ come una bestia da domare. Il brano era già stato presentato live durante il loro concerto allo Sziget Festival di Budapest, quest’estate, insieme ad altri due nuovi pezzi: “See a sign” e “Woman”. La tracklist del disco non è ancora stata resa nota, per cui non è dato sapere - per ora - se anche questi brani faranno parte di “Delta”. L’unico dato certo è che le tracce contenute nel disco saranno 14. “Guiding Light” è accompagnata da un lyric video: il testo della canzone viene mostrato tra immagini del mare e della band che suona in concerto.

Dietro le quinte del nuovo disco: i dettagli svelati

A tre anni di distanza dall’ultimo disco “Wilder Mind”, i Mumford & Sons stanno per pubblicare il loro quarto album in studio: “Delta”. La release è fissata a venerdì 16 novembre. L’album è stato registrato ai The Church Studios di Londra ed è prodotto da Paul Epworth (vincitore di un premio Oscar e un Golden Globe con “Skyfall” - scritta insieme ad Adele, premiata come “miglior canzone” - e di ben sei Grammy Awards tra cui “produttore dell’anno” nel 2012). Secondo quanto scritto nel comunicato stampa ufficiale, “Delta” è un disco “dalle diverse sfumature, colori e consistenze, che segna i dieci anni dalla formazione dei Mumford & Sons. È una raccolta di canzoni forse più intima ed espansiva, sia a livello lirico che musicale. L’intero album suona introspettivo e riflessivo senza rinnegare quelle dinamiche estatiche da stadio”. Durante l’anteprima del nuovo singolo su BBC Radio 1, la band ha svelato alcuni retroscena sulla genesi del disco. Il chitarrista Winston Marshall ha commentato: “all’inizio delle registrazioni ci siamo un po’ innamorati di nuovo dei vecchi strumenti che non abbiamo suonato in “Wilder Mind”, acustici e più folk, ma eravamo consapevoli di come poterli fare suonare in modo diverso”.

Le anticipazioni sul prossimo tour

I Mumford & Sons riprenderanno la vita da tour a novembre: sono previste sessanta date in tutto il mondo. Le tappe del “Delta tour” saranno annunciate dalla band il 4 ottobre. Per le date in Europa, Australia e Nuova Zelanda, pre-ordinando l’album si ha accesso al pre-sale dei biglietti sul sito ufficiale dei Mumford & Sons. Presto arriveranno aggiornamenti anche per Stati Uniti d’America e Canada.