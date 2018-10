Mumford & Sons: "If I Say" è il nuovo singolo

I Mumford & Sons hanno condiviso un nuovo singolo intitolato “If I Say”, secondo estratto dal loro album “Delta” che uscirà il prossimo 16 novembre. Il brano è stato presentato in anteprima sulle frequenze radiofoniche di Beats 1 ed è ora disponibile all’ascolto su tutte le piattaforme digitali. Pre-ordinando “Delta” è possibile scaricare automaticamente il nuovo singolo. La genesi di “If I Say” è stata raccontata dal tastierista della band, Ben Lovett, ai microfoni del programma radiofonico condotto da Zane Lowe: Lovett ha sognato la canzone una notte in un appartamento di New York, «sono entrato in bagno ed era tra i miei memo vocali alle 3 di notte. La mattina seguente l’ho mandata a tutti e hanno detto “sì, ok, questa è una canzone”». All’arrangiamento del pezzo ha contribuito Sally Herbert, compositrice di colonne sonore cinematografiche che ha già collaborato con moltissimi artisti tra cui Ed Sheeran, Liam Gallagher, Florence & The Machine, Jess Glynne e tanti altri.

“Delta”: tutte le anticipazioni

Il nuovo album dei Mumford & Sons, “Delta”, arriverà il 16 novembre 2018, a tre anni di distanza dall’ultimo disco “Wilder Mind”. Le registrazioni sono state fatte ai The Church Studios di Londra e la produzione è stata affidata a Paul Epworth (vincitore di un premio Oscar e un Golden Globe con “Skyfall” - scritta insieme ad Adele, premiata come “miglior canzone” - e di ben sei Grammy Awards tra cui “produttore dell’anno” nel 2012). Secondo quanto dichiarato nei comunicati stampa, “Delta” sarà un disco “dalle diverse sfumature, colori e consistenze, che segna i dieci anni dalla formazione dei Mumford & Sons. È una raccolta di canzoni forse più intima ed espansiva, sia a livello lirico che musicale. L’intero album suona introspettivo e riflessivo senza rinnegare quelle dinamiche estatiche da stadio”. Il primo singolo estratto da “Delta” è stato “Guiding Light”: una canzone in pieno stile folk rock, che cresce e cresce fino a esplodere. Secondo quanto dichiarato dal frontman Marcus Mumford alla presentatrice radiofonica Annie Mac, non è stata una canzone facile da registrare. “Guiding Light” è stata provata in molti modi diversi prima di arrivare alla versione definitiva presentata al pubblico e messa su disco. Il secondo singolo estratto dal disco è “If I Say”. Di seguito la tracklist completa del nuovo album, “Delta”, composto da 14 tracce:

42 Guiding light Woman Beloved The wild October skies Slip away Rose of Sharon Picture you Darkness visible If I say Wild heart Forever Delta

Il tour in arrivo

I Mumford & Sons presenteranno live il nuovo album “Delta” con un tour mondiale di oltre 60 date in partenza a novembre 2018. La band inglese farà tappa anche in Italia per un’unica data: appuntamento fissato il 29 aprile 2019 al Mediolanum Forum di Assago (Milano). Al momento i biglietti non sono più disponibili su entrambi i circuiti di vendita autorizzati (Ticketone e Ticketmaster) e i fan sperano in qualche novità da parte degli organizzatori del concerto per poter assistere a questo unico live, tra gli eventi musicali più attesi del prossimo anno.