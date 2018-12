Måneskin in concerto: sold out tutte le date del tour “Il ballo della vita”

Arriva un grande risultato per “Il ballo della vita tour”: anche tutte le date del tour 2019 dei Måneskin hanno fatto registrare il sold out, confermando il gruppo romano come la band rivelazione dell’anno. Il 2018 è anche l’anno de “Il ballo della vita” dei Måneskin, primo album in studio del gruppo, prodotto da Fabrizio Ferraguzzo e scritto interamente dalla band. Il disco ha debuttato al primo posto della classifica degli album più venduti e dopo appena un mese dalla sua pubblicazione ha ricevuto il Disco di platino.

Gli ultimi appuntamento del tour 2018

In questi giorni i Måneskin stanno portando a termine la prima parte del tour, che li vedrà protagonisti ancora a Firenze, Roma e Milano a partire dal 12 dicembre. Si tratta di appuntamenti che hanno ottenuto un grande riscontro di pubblico e che hanno fatto incassare un sold out dietro l’altro. Queste sono le restanti date del tour dei Måneskin per il 2018:

12 dicembre 2018, Firenze – Obihall (Sold out)

14 dicembre 2018, Roma – Atlantico (sold out)

15 dicembre 2018, Roma – Atlantico (sold out)

20 dicembre 2018, Milano – Fabrique (sold out)

La tournée a primavera 2019

Il 7 marzo 2019, i Måneskin torneranno sul palco per la seconda parte de “Il ballo della vita tour”. Anche per la tournée primaverile non si è fatto attendere il tutto esaurito, che è arrivato dopo appena una settimana dalla messa in vendita dei biglietti. Sono sold out anche i doppi appuntamenti inseriti in un secondo momento, come a Bologna, Roma e Milano. Questo è il calendario aggiornato del tour dei Måneskin in Italia nel 2019:

7 marzo 2019, Bologna – Estragon (Sold out)

8 marzo 2019, Bologna – Estragon (Sold out)

12 marzo 2019, Firenze – Obihall (Sold out)

13 marzo 2019, Firenze – Obihall (Sold out)

15 marzo 2019, Fontaneto d’Agogna (NO) – Phenomenon (Sold out)

16 marzo 2019, Venaria Reale (TO) – Teatro della Concordia (Sold out)

18 marzo 2019, Venaria Reale (TO) – Teatro della Concordia (Sold out)

22 marzo 2019, Padova – Gran Teatro Geox (Sold out)

24 marzo 2019, Milano – Fabrique (Sold out)

27 marzo 2019, Bologna – Estragon (Sold out)

28 marzo 2019, Bologna – Estragon (Sold out)

30 marzo 2019, Roma – Atlantico (Sold out)

31 marzo 2019, Roma – Atlantico (Sold out)

2 aprile 2019, Roma – Atlantico (Sold out)

6 aprile 2019, Roma – Atlantico (Sold out)

7 aprile 2019, Milano – Fabrique (Sold out)

9 aprile 2019, Milano – Fabrique (Sold out)

10 aprile 2019, Milano – Fabrique (Sold out)

Il tour europeo del 2019

I Måneskin hanno deciso di portare la loro musica anche al di fuori dei confini italiani e hanno tutta l’intenzione di conquistare l’Europa con un tour che si terrà a febbraio nelle principali città europee, tra cui Barcellona, Madrid, Parigi, Zurigo, Bruxelles, Londra e Monaco. Questo è il calendario aggiornato: