Con 6 nuove date in Italia e una a Lubiana (SLO), sono oltre 90 gli show mondiali del VITA CE N’È WORLD TOUR di Eros Ramazzotti, che registra i sold out delle date del 17 febbraio a Monaco, 22 febbraio a Lussemburgo, 2 marzo a Torino, 8 e 9 marzo a Milano, 16 marzo a Roma e del 13 aprile a Mannheim, con appuntamenti in più di 30 paesi tra Europa, Russia, Nord e Sud America, per cui sono già stati venduti oltre 300 mila biglietti. Prodotto da Radiorama e organizzato da Vertigo, società del gruppo internazionale CTS Eventim, il tour partirà dall’Olympiahalle di Monaco di Baviera il 17 febbraio, con uno show andato già sold out. Dopo la partecipazione come superospite al 69° Festival di Sanremo, che nel suo set speciale l’ha visto duettare con Luis Fonsi sulle note di Per le strade una canzone, si avvicina sempre di più l’atteso momento di un’altra incredibile impresa live in cui Eros Ramazzotti porterà nelle arene più prestigiose del mondo, oltre ai grandi successi che l’hanno reso celebre e con cui ha conquistato milioni di spettatori in 35 anni di carriera, le canzoni del nuovo album VITA CE N’È. Uscito per Polydor il 23 novembre in 100 paesi in lingua italiana e spagnola, l’album è certificato disco di PLATINO dopo aver debuttato direttamente al primo posto della classifica FIMI/Gfk degli album più venduti della settimana, essere entrato al numero 1 anche delle classifiche di vendita di Austria e Svizzera ed essersi posizionato al #5 in Belgio, #6 in Spagna e al #7 in Germania. L’artista italiano più famoso al mondo, dopo aver attraversato l’Europa e toccato le principali città di Nord e Sud America, aggiunge una data a Lubiana (SLO) il 23 novembre all’Arena Stozice e 6 nuove date in Italia, oltre a quelle già annunciate e agli speciali appuntamenti all’Arena di Verona e al Teatro Antico di Taormina: il 26 novembre al Palaonda di Bolzano, il 29 al RDS Stadium di Rimini, il 3 dicembre al Pala Prometeo di Ancona, il 6 al PalaSele di Eboli, il 14 al Mandela Forum di Firenze e il 17 al PalaModigliani di Livorno. Il VITA CE N’È WORLD TOUR è la nuova occasione per portare nelle arene più importanti della musica internazionale le indimenticabili hit di Ramazzotti che sarà accompagnato, come sempre, da musicisti d’eccezione: il Direttore Musicale Luca Scarpa al piano, Giovanni Boscariol alle tastiere, Paolo Costa al basso, Giorgio Secco alla chitarra e le tre new entry internazionali Corey Sanchez (chitarre), Eric Moore (batteria) fenomeno dell’r’n’b e della musica gospel e Scott Paddock (sax), americano celebre per le sue influenze jazz che ha collaborato, tra gli altri, anche con artisti del calibro di Natalie Cole, Jackson Browne, Ray Charles e ai cori Monica Hill, Christian Lavoro e Giorgia Galassi. L’album VITA CE N’È, che Eros porterà per la prima volta in giro per il mondo, contiene PER LE STRADE UNA CANZONE, il nuovo singolo di Ramazzotti feat. Luis Fonsi (la star mondiale di Despacito con più streaming e views della storia), un inno alla musica, alla condivisione e al divertimento, che trovano la perfetta espressione nelle buone vibrazioni di un ritmo latino in levare. Nel video del brano, che ha superato 5 milioni di visualizzazioni, le due star internazionali sono alla guida di due Ford Taurus cabrio d’epoca per le strade di Miami. Pantaloni chiari e camicia hawaiana, Eros e Luis celebrano la musica in una splendida giornata di sole lungo le strade che costeggiano il mare della Florida. Il brano trascinante porta tutti i protagonisti in una dimensione di grande divertimento e di grande euforia.



VITA CE N’È WORLD TOUR – Calendario



FEBBRAIO

14 Mantova,Palabam – DATA ZERO

17 Munich, Olympiahalle– SOLD OUT

18 Munich, Olympiahalle

20 Koln, Lanxess Arena

22 Luxembourg, Rock Hall – SOLD OUT

25 Stuttgart, Schleyerhalle



MARZO

2 Torino, Pala Alpitour – SOLD OUT

5 Milano, Mediolanum Forum

6 Milano, Mediolanum Forum

8 Milano, Mediolanum Forum – SOLD OUT

9 Milano, Mediolanum Forum – SOLD OUT

12 Roma, Palazzo dello Sport

13 Roma, Palazzo dello Sport

15 Roma, Palazzo dello Sport

16 Roma, Palazzo dello Sport – SOLD OUT

19 Lyon, Le Halle Tony Garnier

21 Madrid, Palacio Vista Alegre

23 Barcelona, Palau St. Jordi

25 Zurich, Hallenstadion

28 Paris, Accorshotel Arena

31 Brussels, Forest National



APRILE

1 Brussels, Forest National

3 Amsterdam, Ziggo Dome

5 London, Eventim Apollo

7 Marseille, Le Dome

9 Geneva, Arena

11 Leipzig, Arena

13 Mannheim, Arena - SOLD OUT

15 Vienna, Stadthalle



MAGGIO

14 Guadalajara, Auditorium Telmex

16 Mexico City, Auditorio Nacional

18 Monterrey, Banamex Auditorium

21 Los Angeles, Greek Theatre

24 Miami, American Airlines Arena

28 Panama City, Teatro Anayansi

31 Sao Paulo, Espacio Das Americas



GIUGNO

02 Rio De Janeiro, Vivo Rio

05 Santiago Del Chile, Movistar Arena

08 Buenos Aires, Luna Park

13 Laval, Place Bell

15 Toronto, Scotland Bank Arena

18 New York, Radio City Music Hall

20 Philadelphia, Metropolitan Opera House

22 Boston, Boch Center Wang Theatre

26 Chicago, Rosemont Theatre



LUGLIO

13 Bastia, Festival Festa Maió

16 Lucca, Lucca Summer Festival

18 Nichelino (To), Stupinigi Sonic Park

24 Las Palmas, Gran CanariaArena

27 Klagenfurt, Woethersee Stadium

29 Colmar, Foire Aux Vins D‘Alsace

31 Carcassonne, Festival De Carcassonne



AGOSTO

03 Taormina (Me), Teatro Antico

04 Taormina (Me), Teatro Antico

06 Taormina (Me), Teatro Antico

15 Opatija, Festival Opatija



SETTEMBRE

11 Arena di Verona

12 Arena di Verona

14 Arena di Verona

24 Belgrade, Stark Arena

27 Athens, Faliro Pavilion

30 Skopie, Boris Trajkovski Vip Arena



OTTOBRE

3 Sofia, Arena Armeec Hall

5 Bratislava, O’Nepela Arena

8 Kiev, Sport Palace

11 Moscow, Crocus Hall

13 St. Petersburg, Ice Palace

15 Helsinki, Hartwall Arena

18 Kaunas, Zalgirio Arena

20 Warsaw, Torwar Hall

22 Prague, O2 Arena

24 Budapest, Arena

27 Copenaghen, KB Hallen

30 Stockholm, Ericsson Globe



NOVEMBRE

23 Lubiana, Arena Stozice – NUOVA DATA

26 Bolzano, Palaonda – NUOVA DATA

29 Rimini, RDS Stadium – NUOVA DATA



DICEMBRE

3 Ancona, Pala Prometeo – NUOVA DATA

6 Eboli (SA), PalaSele – NUOVA DATA

14 Firenze, Mandela Forum – NUOVA DATA

17 Livorno, PalaModigliani – NUOVA DATA



I biglietti per le nuove date annunciate sono disponibili su www.ticketone.it e nei punti vendita autorizzati Ticketone.

La radio partner di VITA CE N’È WORLD TOUR è RDS.

Info su www.ramazzotti.com, www.ticketone.it e www.vertigo.co.it