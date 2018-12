Negramaro: nuova data a Bari dopo i sold out, info e biglietti

Dopo un rinvio per questioni di salute, i Negramaro si preparano a un 2019 col botto: non passa settimana in cui l’Amore che Torni Tour non segni un nuovo sold out o aggiunga nuove date al già richiestissimo programma. Il 6 dicembre, la band di Giuliano Sangiorgi ha ufficialmente annunciato che Bari avrà una terza data: tutte le info

Amore che Torni Tour: info tour e nuove date

Chi desiderasse vedere i Negramaro dal vivo nel 2019 dovrà affrettarsi ad acquistare i biglietti dei loro concerti: nonostante nuove date vengano annunciate spesso, i concerti continuano ad andare sold out, dichiarando il grande amore dell’Italia per la band di Giuliano Sangiorgi.

Il 6 dicembre 2018, i Negramaro hanno colto un’occasione social per triplicare la data di Bari. Scrivono: «NegramaroIndoor2019: Bari Triplica! Dopo i soldout dei concerti di Milano, Firenze, Roma, Caserta, Bari e Acireale, si aggiunge una terza data al Palaflorio di Bari il 15 marzo 2019. I biglietti sono in vendita dalle 15 di oggi». La notizia è stata naturalmente accolta con entusiasmo travolgente.

Ecco tutte le date dell’Amore che Torni Indoor Tour 2019:

Febbraio:

Giovedì 14, Rimini – RDS Stadium

Sabato 16, Mantova - Palabam

Mercoledì 20, Padova - Kioene Arena

Giovedì 21, Conegliano - Zoppas Arena

Sabato 23, Torino - Pala Alpitour

Domenica 24, Bologna - Unipol Arena

Mercoledì 27, Milano - Mediolanum Forum (SOLD OUT)

Giovedì 28, Milano - Mediolanum Forum

Marzo:

Sabato 2, Firenze - Mandela Forum (SOLD OUT)

Domenica 3, Firenze - Mandela Forum

Martedì 5, Roma - Palazzo dello Sport (SOLD OUT)

Mercoledì 6, Roma - Palazzo dello Sport

Venerdì 8, Caserta - Pala Decò (SOLD OUT)

Sabato 9, Caserta - Pala Decò

Lunedì 11, Eboli - Palasele

Mercoledì 13, Bari - Palaflorio (SOLD OUT)

Giovedì 14, Bari – Palaflorio (SOLD OUT)

Venerdì 15, Bari – Palaflorio

Domenica 17, Reggio Calabria - Palacalafiore

Martedì 19, Acireale - Pal’Art Hotel (SOLD OUT)

I biglietti dell’Amore che Torni Tour sono già disponibili sui circuiti di prevendita online come TicketOne e nei consueti negozi fisici. Molte delle date, come indicato, hanno già segnato il tutto esaurito o si trovano sul punto di aver quasi esaurito le scorte di biglietti.

Amore che Torni: un tour d’emozioni

Dopo un travagliato 2018 per i Negramaro, il tour indoor del 2019 sarà un omaggio alla vita in ogni sua forma: quella nuova e quella che resiste a ogni asperità. “Amore che Torni” è il settimo disco della band, pubblicato dalla Sugar Music il 17 novembre 2017 e ancora in rotazione radiofonica grazie al singolo “Per uno come me”. Il disco ha riscosso un formidabile successo di vendita e ha ottenuto 2 dischi di Platino. Se ancora non sono disponibili informazioni precise sulla scaletta ufficiale dell’Amore che Torni Tour 2019, è molto probabile che la band ripercorrerà alcuni dei grandi successi del nuovo album, inframmezzati dalle hit che hanno fatto grande il nome dei Negramaro.