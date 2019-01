Negramaro in concerto, le date del tour 2019

«È stato un 2018 denso di storie bellissime, difficili, nuove, impegnative, condivise ed affrontate tutte sotto il segno dell’amicizia, quella vera che ci insegna, ancora una volta, che insieme agli altri i sogni si realizzano davvero. Noi siamo qui a raccontarvelo, urlando con tutto il fiato che abbiamo in corpo, che sia per tutti un nuovo anno meraviglioso!». Con questo post, i Negramaro hanno augurato buon anno ai loro fan e a sorpresa hanno annunciato il ritorno di Lele Spedicato, il chitarrista colpito da un terribile malore durante la scorsa estate. La band tornerà a suonare dal vivo nella sua formazione al completo per “Amore che torni Tour Indoor” rimandato ad ottobre per le condizioni di salute di Spedicato. Le date nei palazzetti sono state spostate tra febbraio e marzo 2019.

"Amore che torni Tour Indoor", il ritorno dei Negramaro

La scelta dei Negramaro era stata motivata dalla volontà da parte di tutti di aspettare il loro amico colpito da un’emorragia cerebrale. Ora, con il ritorno di Lele, il tour può finalmente cominciare. Lo stesso Giuliano Sangiorgi, frontman del gruppo, ha confermato il ritorno: «Lele sta benissimo, sta lavorando e sta correndo come un leone, riesce a sorprenderci, sembra più forte di prima. Abbiamo attraversato un periodo devastante, ma ritrovare Lele come prima è per noi il regalo più bello. Siamo pronti a ripartire in tour con questa grande bellezza inside». Queste tutte le date del tour in programma nel 2019:

14 febbraio – Rimini, RDS Stadium

16 febbraio – Mantova, Palabam

20 febbraio – Padova, Kioene Arena

21 febbraio – Conegliano, Zoppas Arena

23 febbraio – Torino, Pala Alpitour

24 febbraio – Casalecchio di Reno (Bologna), Unipol Arena

27 febbraio – Milano, Mediolanum Forum

28 febbraio – Milano, Mediolanum Forum

2 marzo – Firenze, Mandela Forum

3 marzo – Firenze, Mandela Forum

5 marzo – Roma, Palalottomatica

6 marzo – Roma, Palalottomatica

8 marzo – Caserta, Paladecò

9 marzo – Caserta, Paladecò

11 marzo – Eboli, Palasele

13 marzo – Bari, Palaflorio

14 marzo – Bari, Palaflorio

15 marzo – Bari, Palaflorio

17 marzo – Reggio Calabria, Palacalafiore

19 marzo – Acireale, Pal’Art Hotel

Reduci dallo straordinario successo del tour negli stadi della scorsa estate, il gruppo tornerà a suonare dal vivo e questa è la possibile scaletta dei concerti di “Amore che Torni Tour Indoor 2018”, tenendo presente che potrebbero verificarsi alcune variazioni:

Fino all’imbrunire Ti è mai successo? La prima volta Estate Sei tu la mia città Il posto dei santi Mi basta Amore che torni Attenta Parlami d’amore Per uno come me L’amore qui non passa Basta così /Solo per te Solo3min / Sei Lo sai da qui Tutto qui accade L’immenso Via le mani dagli occhi Ci sto pensando da un po’ Senza fiato Meraviglioso (cover di Domenico Modugno) Mentre tutto scorre Nuvole e lenzuola

L'album "Amore che torni"

L’ultimo album dei Negramaro è "Amore che torni", pubblicato a due anni di distanza da "La rivoluzione sta arrivando". I Negramaro (Giuliano Sangiorgi, Emanuele Spedicato, Ermanno Carlà, Andrea Mariano, Andrea De Rocco e Danilo Tasco) hanno iniziato la loro carriera oltre 15 anni fa: si sono formati nel 2001 e hanno pubblicato il loro primo album (omonimo) nel 2003. In carriera hanno pubblicato otto album, sei dei quali di inediti, uno di live e una raccolta. Tra i loro più grandi successi "Meraviglioso" (reinterpretazione del brano di Domenico Modugno), "Nuvole e lenzuola", "Mentre tutto scorre" e "Sei tu la mia città".