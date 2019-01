Benji e Fede in concerto, le date del tour 2019

Dopo aver conquistato la top 10 degli album più venduti dell’anno con “Siamo solo Noise”, Benji e Fede si preparano a salutare i fan con un tour sui palchi dei principali club presenti in Italia. La scelta del duo arriva dopo il grande successo dell’ultimo album e delle due date evento a Milano e Roma tenutesi a novembre. Sia al Mediolanum Forum di Assago che al Palalottomatica, i due spettacoli hanno raccolto in massa tutti i fan del duo. Due eventi ricchi di sorprese e che hanno visto la partecipazione di tanti ospiti. In tre anni, Benji e Fede hanno pubblicato quattro album conquistando con tutti la vetta della classifica e affermandosi come uno dei gruppi più ascoltati in Italia.

Il tour di Benji & Fede, le date

Una pausa meritata dopo un lungo periodo di attività e che verrà celebrato con il “Siamo Solo Noise – Club Tour 2019”. Ecco tutte le date in programma:

Venerdì 1 febbraio 2019 || Milano @ Fabrique

Giovedì 7 febbraio 2019 || Brescia @ Gran Teatro Morato

Domenica 10 febbraio 2019 || Bologna @ Estragon

Martedì 12 febbraio 2019 || Fontaneto d’Agogna (NO) @ Phenomenon

Sabato 16 febbraio 2019 || Venaria Reale (TO) @ Teatro della Concordia

Domenica 17 febbraio 2019 || Nonantola (MO) @ Vox Club

Domenica 24 febbraio 2019 || Padova @ Gran Teatro Geox

Mercoledì 27 febbraio 2019 || Firenze @ Obihall

Sabato 2 marzo 2019 || Senigallia (AN) @ Mamamia

Domenica 3 marzo 2019 || Napoli @ Casa della Musica

Sabato 9 marzo 2019 || Modugno (BA) Demodè Club

I biglietti sono disponibili su ticketone.it da lunedì 3 dicembre 2018 e in tutti i punti vendita Ticketone da giovedì 6 dicembre.

L'ultimo album "Siamo Solo Noise Limited Edition"

L’ultimo disco pubblicato da Benji e Fede è “Siamo Solo Noise Limited Edition”, uscito il 2 novembre scorso. Una nuova versione dell’album pubblicato a marzo con 4 nuovi brani inediti e una nuova versione di “Niente di speciale” cantata in duetto con Mr Rain. “Siamo solo Noise” è stato il terzo album pubblicato da Benji & Fede e così come i predecessori ha conquistato la vetta degli album più venduti in Italia alla sua uscita. “Universale” è singolo che ha anticipato l’uscita dell’album ed è uno dei quattro inediti presenti nel repack. Un brano d’amore senza confini, senza distinzione di sesso, senza colore o razza. Queste le parole del duo: «L’amore è il filo conduttore che ci accomuna tra tutte le nostre diversità e unicità: è quello che unisce un uomo a una donna o a due persone dello stesso sesso, una persona anziana a chi la cura, un bambino alla sua mamma, un uomo al suo animale. Ed è proprio per questo che è nata Universale, per dire la nostra riguardo a una questione che tocca ognuno di noi, perché l’amore è in ogni cosa che viviamo, perché forse viviamo proprio grazie a quello».

La tracklist ufficiale di “Siamo Solo Noise Limited Edition”: