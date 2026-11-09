Vacanze sulla neve, nuovi rincari per skipass: fino a +43% in 5 anni

Lo skipass stagionale in Valle d’Aosta è valido per il territorio regionale, compresa la SkyWay Monte Bianco, La Rosière e Alagna. Vengono confermate le agevolazioni per giovani che, fino ai 16 anni, potranno beneficiare di una riduzione del 30 per cento sugli skipass (giornalieri, plurigiornalieri e stagionali) e del 20 per cento tra i 16 e i 24 anni e gli over 65. Rimangono gli sconti del 50 per cento per i residenti, oltre che il prezzo agevolato di 50 euro per i valdostani under 18.

Vedi anche: Design ad alta quota, tra i rifugi e i bivacchi più futuristici delle Alpi italiane