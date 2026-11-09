Vacanze sulla neve, nuovi rincari per skipass: fino a +43% in 5 anni

Introduzione
Assoutenti, in vista dell’avvio della nuova stagione sciistica, ha realizzato un report con i prezzi. I biglietti giornalieri sono aumentati in tutte le località più note, toccando gli 89 euro negli impianti del consorzio Dolomiti Superski, 75 euro a Courmayeur, 72 euro al Civetta. Rispetto al periodo prima della pandemia di Covid ben 2 milioni di italiani rinunciano alla settimana bianca.
Quello che devi sapere
I rincari sulla neve
Anche quest’anno sciare in Italia comporterà una spesa maggiore per gli appassionati della neve, con rincari di skipass, alberghi e ristoranti registrati in tutte le principali località montane del Paese, denuncia Assoutenti che ha confrontato l’andamento delle tariffe.
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Biglietti giornalieri
Il costo per un biglietto giornaliero per la stagione invernale 2026/2027 è salito ovunque e raggiunge quota 89 euro ad adulto presso gli impianti del consorzio Dolomiti Superski, 75 euro a Courmayeur, 72 euro al Civetta, 69 euro al Sestriere. Rispetto alle tariffe praticate lo scorso anno, l’aumento più pesante si registra presso gli impianti di Courmayeur, che segnano +8,7%, +5,2% a La Thuile, +5% a Bormio, +4,5% quelli della Vialattea. Una famiglia di quattro adulti (con genitori e due figli che pagano il biglietto pieno) per una giornata sulle Dolomiti può spendere oltre 350 euro solo di skipass.
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Abbonamenti stagionali
Sul fronte degli abbonamenti stagionali, un adulto in alta stagione arriva a spendere quest’anno 1.590 euro per gli skipass dei comprensori della Valle d’Aosta, spesa che sale a 1.876 euro se a questi si aggiungono gli impianti dello Zermatt. Servono 1.300 euro sulla Vialattea, 990 euro per il Dolomiti Superski (se acquistato in prevendita entro il 24 dicembre), 980 euro a Livigno. Per gli abbonamenti i rincari rispetto allo scorso anno variano dal +1,6% di Livigno e arrivano a un massimo di +5% in Valle d’Aosta.
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La situazione in Valle d'Aosta
Lo skipass stagionale in Valle d’Aosta è valido per il territorio regionale, compresa la SkyWay Monte Bianco, La Rosière e Alagna. Vengono confermate le agevolazioni per giovani che, fino ai 16 anni, potranno beneficiare di una riduzione del 30 per cento sugli skipass (giornalieri, plurigiornalieri e stagionali) e del 20 per cento tra i 16 e i 24 anni e gli over 65. Rimangono gli sconti del 50 per cento per i residenti, oltre che il prezzo agevolato di 50 euro per i valdostani under 18.
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Il confronto con i prezzi del 2021
La vera nota dolente arriva nel confronto con i prezzi degli skipass praticati nel 2021: rispetto a 5 anni fa per il biglietto giornaliero i rincari arrivano oggi al +43,3% a Livigno, +37% a Bormio, +36,6% sulla Vialattea, +33,9% a Courmayeur, +32,8% il Dolomiti Superski. Per gli abbonamenti stagionali gli aumenti in 5 anni segnano +34,7% in Valle d’Aosta, +24,5% a Livigno, quasi +20% al Civetta.
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I rincari allontanano gli italiani
“Ai rincari degli skipass vanno poi aggiunti gli aumenti che interessano le strutture ricettive delle località sciistiche, i rifugi, i ristoranti, le lezioni di sci, l’attrezzatura sportiva e tutti i servizi accessori che ruotano attorno al turismo invernale”, avvisa il presidente Gabriele Melluso. “Un boomerang per gli operatori del settore che ha allontanato anno dopo anno gli italiani dalla neve, modificando profondamente le abitudini delle famiglie che sempre più numerose rinunciano alla settimana bianca: basti pensare che tra gennaio e marzo del 2026 ben 2 milioni di italiani hanno rinunciato alle vacanze sulla neve rispetto ai numeri registrati nello stesso periodo del 2019, con una perdita in termini di giro d’affari pari a 1,5 miliardi di euro”, conclude Melluso.
Quanto può costare una giornata in montagna
Alle cifre per accedere agli impianti vanno aggiunti i costi del noleggio dell’attrezzatura per chi non la possiede. Secondo una indagine dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, relativa alla scorsa stagione sciistica, il costo medio giornaliero per sci, racchette, scarponi e casco si attesta intorno ai 50 euro a persona (200 euro per una famiglia di 4 persone). Aggiungendo il pranzo in ristorante o rifugio la giornata può arrivare a costare oltre 700 euro per la famiglia della simulazione.
Quanto può costare una settimana bianca
La stessa analisi di Federconsumatori di qualche mese fa, analizzava anche il costo di una settimana, calcolando una spesa media vicina agli 8mila euro ma con differenze territoriali molto marcate. Per questa stagione sciistica, una settimana sulla neve nelle Dolomiti nel periodo a cavallo tra Capodanno e l’Epifania potrebbe arrivare a costare 10mila euro per una famiglia di 4 persone.
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