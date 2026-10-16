Nell'operazione è inoltre in campo Federconsorzio cui spetta il compito di verificare le singole richieste. "In questi mesi abbiamo lavorato insieme ad un team di esperti per illustrare in modo trasparente e approfondito il funzionamento del sistema Dolomiti Superski, e siamo lieti del fatto che l'Autorità abbia giudicato i nostri impegni adeguati", era stata la posizione dell'associazione dopo l'accordo raggiunto tra il circuito dolomitico e l'Antitrust sottolineando come l'iniziativa rappresenti "un importante sforzo organizzativo finalizzato a premiare la fiducia degli utenti e a preservare i servizi e gli standard di qualità ai quali la clientela è da sempre abituata".