L'attività di ricerca e soccorso per la donna di 70 anni, dispersa da cinque giorni, si è avvalsa dell'ausilio di droni e dell'elicottero della Sezione Aerea GdF di Venegono (Varese) con a bordo l'IMSI Catcher (una strumentazione tecnologica per la localizzazione delle persone in pericolo, disperse o scomparse). L'assenza di segnale telefonico ha obbligato ad estendere il raggio delle ricerche: i soccorritori hanno poi individuato l'escursionista su un versante opposto a quello su cui si erano concentrate le prime ricerche.

Il soccorso alpino salva 2 alpinisti vicino Monte Rosa

Nelle ultime ore il Soccorso Alpino valdostano è invece intervenuto nella zona del Monte Rosa dopo che un alpinista era caduto in un crepaccio sul ghiacciaio del Lys, a quota 3850 metri. La cordata era composta da 2 persone e procedeva legata in direzione della Capanna Margherita, quando i due, di nazionalità tedesca, hanno probabilmente perso la traccia e si sono ritrovati in una zona piena di crepacci sotto la parete Ovest della Piramide Vincent. Nell'attraversare un crepaccio molto largo e profondo, il secondo di cordata è scivolato ed è precipitato per circa 25 metri trascinando il compagno che si trovava a monte. L'uomo non è riuscito a trattenere la caduta ed è stato trascinato verso valle ribaltandosi, finendo bloccato sul ponte di neve, impossibilitato ad aiutare il compagno a causa della frattura della caviglia sinistra. I tecnici dell'elisoccorso del Soccorso alpino valdostano sono intervenuti mettendo in sicurezza la cordata e procedendo al recupero dell'alpinista ferito per affidarlo alle cure del medico, per poi estrarre subito dopo il compagno dal fondo del crepaccio, illeso.