A proposito di novità targate Inps, pochi giorni fa l’Istituto ha presentato "Arianna", assistente digitale basato sull'intelligenza artificiale generativa, insieme ai primi risultati dei test con gli utenti. Arianna è un punto di accesso unico a oltre 400 prestazioni, tra pensioni, lavoro, sostegni, sussidi e indennità. L'utente formula la richiesta in linguaggio naturale, anche senza conoscere il nome della prestazione, e l'assistente risponde solo sulla base di fonti verificate dall'Istituto. Secondo l’Inps nei test il 97% dei casi d'uso è stato completato con successo, 36,6 punti in più rispetto alla versione precedente.

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